《卡蘿與星期二》配唱歌手Nai Br.XX及Celeina Ann將舉行演唱會！

本季正在播放中的電視動畫《卡蘿與星期二（CAROLE & TUESDAY）》，相信有追番的朋友都為劇中的音樂著迷得無所適從了！今（10）日官方宣布為劇中兩位主角配唱的歌手 Nai Br.XX 與 Celeina Ann 將在 8 月 11 日舉行演唱會，能夠現場體會劇中充滿溫度的歌曲，這機會粉絲們絕對不容錯過。

《卡蘿與星期二》是動畫製作公司 BONES 的 20 週年與唱片公司 Flying Dog 的 10 週年聯合紀念作品，導演請到執導過《星際牛仔》、《坂道上的阿波羅》兩作的渡邊信一郎，與前兩部作品相同，本作也充滿了許多的音樂元素，可以更準確的說，是一部致敬音樂界的動畫。本作的劇中歌曲都是由加拿大出身的音樂家 Mocky 製作，而歌手則是面向全世界選拔，最後選出 Nai Br.XX 與 Celeina Ann 為劇中兩位角色獻聲。又因為參與製作音樂的音樂人大部分都是海外樂手，所以劇中歌曲及主題曲也都以英文為主。

以「《CAROLE & TUESDAY》LIVE ～The Loneliest Girl～」為題的這場演唱會， Nai Br.XX 與 Celeina Ann 將會在現場演唱動畫中的歌曲，其他還有超過 20 組樂手參與演出，比起演唱會或許比較接近音樂祭的形式，但無論如何這將會是一場撼動靈魂的神級公演。《卡蘿與星期二》目前在富士電視台的「+Ultra」時段播出中。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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