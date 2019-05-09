yanaginagi《軍火女王》歌曲主唱者　動畫歌后第三次訪港開演唱會

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演唱《軍火女王》、《AMNESIA》、《亞爾斯蘭戰記》、《烙印戰士》等大熱動畫歌曲的女歌手yanaginagi（やなぎなぎ 台譯：柳柳），向來賣藝不賣樣以靚聲打動樂迷。繼2015年和2018年後，她將在今年5月18日再次來到香港開演唱會，本地粉絲又有耳福了！

作為實力派歌手，yanaginagi最初於網上發表歌曲，直到2012年才正式出道，其充滿透明感的獨特聲線，很快就大受歡迎，尤其以《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。》（やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。）的歌曲更是令她人氣急升。2015年訪港開個唱，那是她首次到日本以外的地區舉行個人演唱會，不止香港歌迷，連她本人也極之印象深刻，因此能夠再次到來心情也十分興奮。

yanaginagi繼2015年和2018年後，第三度來到香港開演唱會。

隨住今年1月推出了兩張以動畫主題曲為中心的精選CD專輯「-MUSEUM-」及「-LIBRARY-」，yanaginagi由3月開始就以此為題舉行巡迴演唱會「yanaginagi livetour 2019 -LIBRARY- & -MUSEUM-」。而在5月18日演唱會的香港站將降臨九展Music Zone，yanaginagi將會再次率領樂隊到來，為歌迷獻唱出道7年以來的精選歌曲，她更特別錄了一段影片和香港朋友打招呼，大家可以點擊以下連結觀看。

演唱會資料：
日期：2019年5月18日（星期六）
開演時間：晚上7時
會場：九龍灣國際展貿中心地下Music Zone@E-Max
查詢：：ED Production 

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