《Super Mario Maker2》將新增雙人關卡製作及四人對戰協力功能

日本任天堂預定於 2019 年 6 月 28 日在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣遊戲《超級瑪利歐創作家》系列最新作二代《超級瑪利歐創作家2》（Super Mario Maker 2／スーパーマリオメーカー2），官方特地於最新一集新作網路介紹節目「《超級瑪利歐創作家2》Direct」中公開本作最新情報讓玩家們搶先確認。

本作為官方之前所推出，可以讓玩家們自由來自訂製作《超級瑪利歐》關卡並分享給其他人下載挑戰的《超級瑪利歐創作家》系列最新作。在這次遊戲中，除了將會收錄由任天堂製作，超過 100 個關卡以上的「故事模式」（ストーリーモード）之外，也將會把之前 Wii U 版《超級瑪利歐 3D世界》（スーパーマリオ 3Dワールド）的遊戲關卡外觀收錄登場，讓玩家們可以活用這些內容，打造自己專屬更具變化性的關卡特色！

除了更加豐富的關卡製作要素之外，在這次遊戲裡，也特地針對多人模式更加強化，例如本作不但支援讓玩家們雙人協力來進行關卡製作的 Joy-Con 分享同樂，還支援最多四人的關卡對戰與協力同樂等設計，透過這些新要素的追加，讓玩家們盡情體驗不一樣的《超級瑪利歐》闖關挑戰與關卡製作樂趣！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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