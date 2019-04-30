大量新Switch遊戲發布！Mario、Zelda Switch 手掣公開！

日前 GSE 亞洲遊戲娛樂舉辦了發表會，期間公佈了多個首次於香港作公開展示的作品，以下來介紹相關內容與活動照片。

《A Plague Tale：Innocence》（中譯瘟疫傳說：無罪，以下簡稱瘟疫）

將於 5 月 14 日於 PS4 及 Xbox One 家用機平台上推出的《瘟疫》首次於香港公開了試玩版。在這個試玩會上，終於可以親身體驗遊戲內兩位主角 Amicia 及 Hugo 這出身於貴族的姊弟兩人，生活在人類其中一個最黑暗的時期，每日面對的不是屍體就是瀕死的病人，在他們面前等待著的是絕望，還是希望？

由 Asobo Studio 開發的《瘟疫》將會帶玩家們回到經歷了黑死病及戰爭弄得死寂的法國，在街上一群一群的老鼠，帶著黑死病的病源體，在鄉村、城鎮、戰場上到處亂走，同步將黑死病在各處擴散。同一時間，一班士兵因為要守著一個黑暗的秘密而要擒拿 Amicia 與 Hugo。玩家們要靠著手上那個小火把，一面驅趕著老鼠群，另一方面又要靠隱密的行動去避開追捕的士兵，尋找出屬於兩姊弟的生路！

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《煉獄圍城》（Hell Warders）

發表會另一個重點落在由香港本土製作團隊 Anti Gravity 製作、GSE 亞洲遊戲娛樂發行的《煉獄圍城》（Hell Warders）身上。將會在 PS4 以及 Nintendo Switch 上推出。活動當日，遊戲的製作人William Lau 特地出席活動並介紹了《煉獄圍城》的遊戲玩法及其創作理念。

《煉獄圍城》是一款以第三身視點進行的動作塔防遊戲。玩家可跟最多另外 3 名玩家共同合作，為防衛名為 Nexus 的神聖結晶，而跟一波又一波的惡魔戰鬥。玩家可以從不同的英雄角色當中選擇一位出戰，每位英雄技能都可以升級，當達到指定等級就可以開啟新的技能，玩家們可以為角色的育成方向設下方針。遊戲開局時，玩家們可在地圖上佈置不同類型的軍隊，如箭手、法師、投石車等，每個兵種都有不同的能力，攻擊的方法以及召喚支援的方式也不同，哪種配搭才能為玩家的戰線提供到最強的威力就是玩家需要去鑽研的地方。

預先體驗 HORI 全新 Joy-Con

HORI 將於 6 月及 9 月，分別推出 Nintendo Switch 手提模式專用的十字控制器（L）。這是一個在 Nintendo Switch 手提模式下專用的 L 側控制器，最大重點就配置有一個十字鍵，讓輸入指令變得更加方便，最合喜歡用來玩復古類遊戲的朋友。本次記者會當中展出的是先於 6 月推出的《超級瑪利歐》版，以及 9 月推出的《薩爾達傳說》版本，用色跟遊戲主題一致，而且全都得到任天堂官方授權，關於詳細發售日與售價請等待後續消息公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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