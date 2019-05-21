【審判之眼：死神的遺言 新價格版】SEGA宣布，2018年尾推出，由 木村拓哉 擔任主角的 PS4 法庭劇動作遊戲《審判之眼：死神的遺言》（JUDGE EYES：死神の遺言）將再度以新價格推出實體新版；遊戲一度因為當中有演員涉及吸毒問題，世嘉曾將遊戲數碼版全線無限期下架、售賣實體版亦即時收起。

《審判之眼：死神的遺言》中，飾演東城會（《人中之龍》系列中最大幫派）旗下組織「松金組」頭目 羽村京平 的演員：ピエール瀧（瀧正則），年初被日本警方因有吸毒嫌疑遭逮捕；及後SEGA主動將遊戲全面下架，包括數碼版下載及官方網站售賣實體版遊戲。

遊戲中角色羽村京平由ピエール瀧飾演，但因涉毒令SEGA將遊戲下架。 （《審判之眼：死神的遺言》截圖）

ピエール瀧 消失了

其實早於2019年3月，《審判之眼：死神的遺言》在日本及亞洲其他地區全線下架後，於歐美地區推出，但當中除了主角 木村拓哉、其他演員包括谷原章介、滝藤賢一、中尾彬外，SEGA Games已將由 ピエール瀧 飾演的 羽村京平 由聲優開始至角色面型模組全部更換，繼續保留羽村京平角色，但ピエール瀧在遊戲中已經徹底消失。【點圖放大】

SEGA表示，《審判之眼：死神的遺言》新價格版除了抽換 羽村京平 人物模組及語音，其他包括遊戲內容均與原版遊戲無異，繁體中文版將於2019年7月18日推出。另外有原版儲存檔的玩家，在新價格版中將不能使用原版Save，但會一次過取得多個支援包，包括「EXTRA EASY（戰鬥操作簡化）」模式、數位內容「新手偵探包」、「探究真相包」、「無人機選手支援包」、「仙人支援包」及「名偵探支援包」。（遊戲售價：HK$248）