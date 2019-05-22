《北斗之拳Legends Revive》手遊封測招募　超人氣35周年紀念改編

【北斗之拳 Legends Revive 手遊】日本Sega Games宣布，預定於iOS／Android手機平台上推出一款以人氣動漫《北斗之拳》為題材的手機新作傳承復活RPG《北斗之拳 Legends Revive》（北斗の拳 LEGENDS ReVIVE），並自即日起在官網展開先行測試玩家招募讓玩家們進行申請預約。

《北斗之拳》為日本「原哲夫×武論尊」共同合作，以199X年核戰之後的末世做為舞台，描述身為兩千年歷史代代一子相傳的暗殺拳「北斗神拳」繼承人「拳四郎」，如何在這片末世荒野與包括「南斗聖拳」、「元斗皇拳」、「修羅之國」等各式各樣強敵激烈交鋒的冒險與戰鬥歷程！



而隨着這部作品於2018年適逢連載開始35周年紀念，官方特地邀請原作漫畫家「原哲夫」擔任全面監修，並預定於手機上推出這款以「原作追體驗」作為主打的手機新作。在本作中，玩家們除了可以單指輕鬆施展各種華麗連擊招式，享受高爽快感戰鬥演出之外，而且包括粉絲們所熟悉的北斗、南斗等門派的拳士們，乃至曾假冒拳四郎師兄托席的阿米巴等也都將會以玩家角色身分登場！

至於在本作iOS／Android先行體驗封測招募方面，目前預定自2019年5月20日即日起至2019年6月6日在官網展開招募，至於測試時間則是預定自2019年6月12日起至2019年6月21日為止，有興趣的玩家們不妨現在就趕快上官網申請預約，以免錯失搶先體驗的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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