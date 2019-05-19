《哈利波特：巫師聯盟》最新預告片發放　玩家化身魔法部新成員！

WB Games與Niantic預定2019年在iOS／Android等平台推出，以知名奇幻小說作家「J.K.羅琳」人氣作《哈利波特》為題材，目前預約註冊活動也正在進行中的手機AR新作《哈利波特：巫師聯盟》（Harry Potter：Wizards Unite／ハリー・ポッター：魔法同盟），官方特地公開最新正式預告片讓玩家們搶先確認欣賞！

《哈利波特：巫師聯盟》為美國WB Games San Francisco與Niantic共同合作開發營運，以「J.K.羅琳」人氣作《哈利波特》為題材，並對應AR擴增實境技術的手機新作，遊戲中玩家們將以魔法部所屬國際機密保持法特別部隊新成員的身分，從正氣師、魔法生物學者等不同職業中挑選自己喜歡的職業，揮舞手中的魔杖來調查這場攸關魔法界與麻瓜界大災厄的事件真相，尋找各種魔法道具，與各式各樣魔法生物與原作角色相遇，在現實世界展開玩家自己專屬的魔法冒險！

附帶一提，目前本作預約註冊活動已正式在Google Play／Galaxy Store展開，有興趣的玩家們可以趁現在趕快參與預約，以免錯失參與這場魔法界今年度最大盛事的機會！

+ 2

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO