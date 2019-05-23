《Dragon & Colonies》日本預約開始　稲船敬二打造建設對戰RPG

日本Level-5旗下Level-5 comcept與知名遊戲開發者「稲船敬二」共同合作，預定於2019年在iOS／Android等手機平台上推出的箱庭建設塔防對戰RPG《Dragon ＆ Colonies》（ドラゴン＆コロニーズ），宣布將於2019年初夏正式推出，並自即日起正式展開事前登錄預約註冊讓玩家們申請預約。

本作為過去曾開發《洛克人》等人氣作的日本知名遊戲開發者「稲船敬二」，與Level-5旗下子公司 Level-5 comcept 共同合作，將合成製作／採取收穫／角色收集／養成／對戰／故事性等豐富要素全部集結在一起，讓玩家們可以在這個方塊世界裡自由建造各種設施，聚集居民，打造自己王國，與其他競爭對手互相進行對戰的手機新作。而且本作還將會以日本知名音樂製作人「DECO*27」合作，由「DECO*27」為本作打造主題歌與 BGM 音樂，也讓遊戲期待度與豐富性更加提升！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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