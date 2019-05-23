PlayStation Productions正式成立　致力遊戲「電影、電視劇化」

據海外媒體Hollywood Reporter的最新情報指出，SIE正式成立新工作室「PlayStation Productions」，希望藉此積極推動旗下遊戲的電影化、電視劇化，讓更多族群都能體驗PS遊戲的豐富魅力！

據消息指出，這個新工作室「PlayStation Productions」的主要任務，是從SIE旗下所擁有，超過100款以上的遊戲作品中，選擇適合的作品進行電影化、電視劇化，希望透過像這樣拍攝電影電視劇的企劃方式，讓更多族群都能了解SIE旗下遊戲的獨特魅力！

目前本工作室預定將由「Asad Qizilbash」擔任主導，SIE Worldwide Studios會長「Shawn Layden」擔任監督，而且除了遊戲IP的授權拍攝電影、電視劇之外，也將會考慮由自家來進行電影、電視劇的拍攝，至於確實的成果表現，粉絲們不妨就先拭目以待吧！

附帶一提，以遊戲為主題的電影，目前在市面上並不少見，如粉絲們熟悉的《魔獸》、《刺客教條》等，都曾紛紛拍攝成電影，並獲得許多粉絲們好評。而在 SIE 旗下遊戲方面，有許多的作品如《Days Gone 往日不再》、《Detroit：Become Human 底特律：變人》等，本身不但題材吸引人（如喪屍末日、科幻未來機器人革命等等），在遊戲製作上也用了許多寫實影音表現，本身幾乎就可以當成一部互動式電影遊戲看待，因此如果這些作品能拍成電影電視劇，相信對許多粉絲們來說應該都會感到非常期待才是！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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