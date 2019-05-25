《夢現Re：Master》預定6月13推出　來展開一場職場戀愛冒險吧！

日本 Kogado Studio（工畫堂工作室）預定於 2019 年 6 月 13 日在 PC／PS Vita／PS4／Nintendo Switch 等平台上推出的戀愛文字遊戲《夢現Re：Master》，宣布自即日起正式推出遊戲體驗版（PC 官網／PC Steam／PS Vita PS Store／PS4 PS Store／Switch 任天堂ｅ商店）讓玩家們下載試玩。

本作為日本工畫堂旗下人氣戀愛遊戲《白衣性戀愛症候群》、《白衣性愛情依存症》開發團隊「しまりすさんちーむ」全新打造，同樣主打「職場戀愛體驗」，不過舞台卻從原本的醫院轉變為遊戲製作公司作為舞台，全新的「閃亮輕飄百合遊戲製作公司文字冒險遊戲」。

在這次遊戲中，將以遊戲製作公司作為舞台，並邀請「藤ちょこ」擔任角色設計與主要原畫、「笛／早瀬あきら／藤枝雅」參與美術人物製作、「向坂氷緒／志水はつみ／竹内なおゆき／西川真音」負責劇情腳本，「亜咲花」負責演唱主題歌「Place of promise」；有興趣的玩家們，不妨現在就趕快來下載體驗，享受這場不同之前的全新職場戀愛冒險！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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