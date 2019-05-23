《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》繁中版全平台正式發售

台灣光榮特庫摩宣布，《露露亞的鍊金工房 ～亞蘭德之鍊金術士4～》（PS4／Nintendo Switch／Steam）繁體中文版於21日正式開始發售。本作是以鍊金術士．露露亞為主角的「亞蘭德」系列第 4 部作品。露露亞為了解讀某天拾獲的謎樣古文書， 並朝成為像母親．蘿樂娜般偉大的鍊金術士，與同伴一起在亞蘭德各地冒險。除了新人物外，歷代玩家所熟悉的角色們也會登場，一起跟露露亞到亞蘭德冒險。

為「亞蘭德」世界增添色彩的登場人物們

本作中除了新人物外，「亞蘭德」系列中登場的眾多人物們也會登場！下面為大家介紹與故事有密切關係的登場人物們。

艾爾梅露莉亞・菲立克塞爾（露露亞）（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

蘿樂娜。那是她最愛的母親

魯莽衝撞，全力以赴的女孩——艾爾梅露莉亞・菲立克塞爾（露露亞）

職業：鍊金術士 CV：島袋 美由利

做事直來直往，總是把事物想得很美好，積極進取的性格。現在與母親蘿樂娜是分散兩地，與師父琵亞妮雅共同生活。沒有天生卓越才能的她，想着要成為和蘿樂娜一般偉大的鍊金術士，在師父身邊努力學習。某日，迎來了她的人生轉機。

璦法・阿爾姆絲塔（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

總是如聖母般地陪伴着露露亞

最珍惜的童年玩伴——璦法・阿爾姆絲塔

職業：育幼院助手 CV：阿澄 佳奈

溫柔性格、成熟穩重的璦法。在他人面前總是不願給人看見弱點，讓人覺得非常可靠。在露露亞等可信賴的人面前，會露出自己害怕寂寞軟弱的一面。

琵亞妮雅（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

露露亞的可靠師父

來自盡頭之村，獨當一面的少女——琵亞妮雅

職業：鍊金術士 CV：あきやまかおる

露露亞的師父。鍊金術士。拜亞蘭德王國的有名錬金術士「托托莉」為師，學習錬金術，成長為獨當一面的錬金術士。現在以「師父」身分，教導露露亞鍊金術。個性穩重，喜愛照顧人，是位很好的老師，但是也有會對可愛弟子，故意提出困擾課題的俏皮一面。

克里斯多夫．奧里爾．亞蘭德（奧里爾）（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

以最強劍士為目標，高傲的冒險者

聞名天下的天才劍士——克里斯多夫．奧里爾．亞蘭德（奧里爾）

職業：劍士 CV：花江 夏樹

亞蘭德地方以新銳天才劍士聞名的冒險者。為人冷靜又直率，認真的個性。原先不想插手麻煩事，但是看到困擾的人，還是會出手幫忙。以成為「最強劍士」為目標，為超越「某男子」，日日努力精進自己。

蘿樂萊娜‧菲立克塞爾（蘿樂娜）（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

露露亞的目標，偉大的鍊金術士

最親愛的母親——蘿樂萊娜‧菲立克塞爾（蘿樂娜）

職業：鍊金術士 CV：門脇 舞以

亞蘭德王國當中頂尖實力的鍊金術士。但都是以獨自的螺旋理論來理解錬金術，不擅長教人。雖然是露露亞的母親，但是關於錬金術方面還是交給琵亞妮雅教導。雲遊各地，關鍵時刻總是不在現場。對於派的熱情絲毫沒有消退，至今仍是每天為了能做出更好吃、更稀奇的派，而努力奮鬥着。

菲克斯．費尼斯（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

對露露亞興味盎然的謎之青年

另有內情？的魔術師——菲克斯．費尼斯

職業：魔術師 CV：羽多野 渉

令人捉模不定的謎樣魔術師。老是開玩笑與說一些蒙騙人的發言，周圍的人都不太相信他。熱愛魔術到以魔術為職業，無論是多麼厲害的達人也無法看穿他的手法。對於小孩與年輕人很溫柔，也對露露亞的成長充滿興趣。

尼可迪莫斯．大衛．狄特（尼可）（Gamebase）

豪爽不拘小節，重義氣的大哥

居住在陸地上的原海賊——尼可迪莫斯．大衛．狄特（尼可）

職業：（原）海賊 CV：松岡 禎丞

以「橫渡惡浪的尼可」在亞蘭德王國一帶港口，深受好評的船夫。因愛船被「某人」破壞，為賺取修理費用，以冒險者身分承接任務。個性豪爽不拘小節，說得好聽是不拘小節，但說難聽點，就是做事莽撞不經思考。

史特爾肯布魯克‧庫拉哈（史特爾克）（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

守護亞蘭德的劍士

警備團團長——史特爾肯布魯克‧庫拉哈（史特爾克）

職業：警備團團長 CV：小杉 十郎太

之前曾擔任亞蘭德王國騎士的男性。現在是亞蘭德王國掌管所有警備事務的『警備團』團長，巡視各地。堅持認真的人，待人處事上非常嚴以律己。但是內心熱情澎湃，有時熱情也會不經意地顯露於外。

韶光荏苒，托托莉、梅露露等「亞蘭德」系列中熟悉的人物們也會再次登場！▼

由露露亞所編織而成的全新「亞蘭德」物語

受到謎之古文書「鍊金謎語之書」的引導

露露亞在某天拾獲只有她能夠解讀的古文書——「鍊金謎語之書」。在露露亞遇到危險時，會突然發出光芒，並浮現出鍊金術相關的知識。究竟是什麼樣的人基於什麼目的寫下這本書呢？又為甚麼會出現在露露亞身邊？雖然是本充滿謎團的古文書，但露露亞本人卻如此樂觀的想着：「利用鍊金謎語之書學習鍊金術，說不定就能成為像母親一樣偉大的鍊金術士！」

解救鍊金工房的存亡危機？！—露露亞他們的啟程—

蘿樂娜外出時收到了一封信，信上寫著來自亞蘭德共和國的通知：蘿樂娜工房的營業執照即將到期。為了能讓母親的工房繼續經營，露露亞動身前往亞蘭德。

為了成為「前途大有可為的鍊金術士」

露露亞的目標是成為像母親一樣偉大的鍊金術士。為了實現這個夢想，她必須面對數個巨大的難題。度過這些艱難之後，她會成為怎樣的鍊金術士呢？

（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

鍊金謎語之書—解讀「鍊金謎語之書」，朝獨當一面的鍊金術士邁進！

本作中，解讀鍊金謎語之書除了可以觸發新的故事之外，還可以獲得新的道具配方、學習新技能，以及發現新的採集地。但是還在成長途中的露露亞尚未能解讀所有內容，依然有許多謎樣的關鍵字存在其中。為了能夠解開鍊金謎語之書所記載的關鍵字，並解讀其內容，請多加利用採集・戰鬥・調合等各種行動來讓露露亞成長吧。

調合系統—大幅進化的調合，調合出夢幻道具吧！

透過解謎「鍊金謎語之書」，與故事進行中取得的參考書，學得配方，進行調合。本作的調合系統以「亞蘭德」系列作為基礎，除原本「品質」與「特性」等為人熟知的鍊金要素之外，還導入「錬金成分」與「加成道具」等新要素。

活用材料特質的調合，製作出自己喜歡的道具

材料除「品質」與「特性」等要素之外，還有冰與土等「錬金成分」。要如何提升4種錬金成分，也會影響完成的道具的威力與效果。

大幅變更鍊金成分的「加成道具」

「加成道具」是在調合中僅能投入一次的特別道具。投入後，可以大幅變更錬金成分，大幅提升品質。可調合出平常材料無法製作出的強大效果・威力道具。

想要更近一步鑽研道具製作的話，還有能夠引出材料潛力的「覺醒效果」

本作的調合追加了新要素「覺醒效果」。覺醒效果指的是材料本身所擁有的隱藏效果，只要以蘊含覺醒效果的道具為材料進行調合，就可以製作出附帶一般調合中不會出現的效果的道具。

調合系統大幅進化（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

繼承前作系列，更加深化的戰鬥系統！

本作的戰鬥無論是一直有玩「亞蘭德」系列作品與近年作品的玩家，或是初次接觸「鍊金工房」系列的玩家都可以開心遊玩，以及前作『莉迪＆蘇瑞的鍊金工房〜不可思議繪畫的鍊金術士〜』深受好評的搭檔戰鬥為基礎，更加深化。請多關注搭載新要素的「中斷」與「原初武技」的戰鬥系統！

本作能參戰的成員為前衛3人與後衛2人，最多5人。 前衛可以直接狙擊魔物，根據前衛的行動，後衛會以支援技能應戰。（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

新要素1 使用「中斷」指令更充滿戰略性！

僅鍊金術士可以使用的指令。只要畫面右下量表累積數值後，裝備中斷用道具，不論是否輪到自己行動，「隨時」都可以使用道具。此外，在中斷指令中使用道具也不會減少使用次數，可以不需在意使用次數，隨心所欲的使用為使用重點。調合製作出好的品質與性能道具，可在戰鬥時大活躍。

新要素2 與同伴間的羈絆為重點的「原初武技」

組合前衛人物，就會發動特殊陣形效果的「原初武技」。有「提升道具威力」或是「減輕所受傷害」等各種效果。也會影響援護技能的發動。隊伍的組成是獲勝的關鍵！

任由玩家拓展的世界地圖！冒險到亞蘭德的各個角落吧！

本作的探索系統以《托托莉的鍊金工房 ～亞蘭德的鍊金術士2～》為基礎，玩家可以透過探索慢慢拓展出新的地圖。解讀「鍊金謎語之書」也會出現新的地圖！

（《露露亞的鍊金工房 亞蘭德之鍊金術士4》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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