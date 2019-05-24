《寶可夢大亂戰SP》Android 版即日正式開放　3段最新PV公開！

日本 Pokémon 預定於 2019 年在日本手機平台上推出，以旗下人氣 IP《Pokémon 寶可夢》為題材的手機新作《寶可夢大亂戰SP》（Pokémon Scramble SP／ポケモンスクランブルSP），官方正式宣布自 5 月 22 日即日起在 Google Play 平台推出本作 Android 版本與玩家們見面！

本作為官方之前以《PokeLand》名義公開，讓玩家們可以跟自己喜歡的寶可夢在這座聚集了許多寶可夢的未知島嶼進行探索冒險，並使用各種爽快華麗的動作招式將關卡上大量出現的寶可夢們給一一打倒的動作遊戲。而且玩家們還可以隨著遊戲進行不斷入手各種寶可夢成為自己夥伴，並透過寶可夢強化來培育自己的寶可夢，解開這座未知島嶼隱藏的秘密！



而隨著本作安卓版本於今天正式上市，官方也宣布本作 iOS 版也即將會在 App Store 推出，並公開以遊戲內的探索與寶可夢收集養成為主題的三段最新實機展示影片讓玩家們確認欣賞，完家們不妨現在就趕快先來確認看看，或是趕快來下載遊戲，體驗最爽快不一樣的寶可夢動作戰鬥冒險樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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