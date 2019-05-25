《王國之心 3》系列雙總監訪台　與玩家齊慶祝中文版發售

PS4《王國之心 3 》（Kingdom Hearts 3／キングダムハーツ iii）中文字幕版正式發售、系列雙總監訪台。

迪士尼與 SQUARE ENIX 合作的奇幻角色扮演遊戲《王國之心 3》於今（23）日正式發售中文字幕版，同日台灣索尼互動娛樂晚間邀請《王國之心》系列品牌總監橋本真司先生及共同總監安江泰來台與幸運中選的多位粉絲共同慶祝中文版上市，暢談開發趣事，並於現場為玩家親筆簽名紀念。

《王國之心》系列始於迪士尼與 SQUARE ENIX 共同合作，特色是以原創角色群、《Final Fantasy》人氣角色與迪士尼群星共演的知名角色扮演遊戲。為了描寫光明與黑暗的永恆爭鬥，該系列自從 2002 年已來發行了 19 款遊戲，此系列描寫的主軸將在《王國之心 3》劃下句點，長久以來遊玩日文版的玩家，終於能在此時以以使用中文語系來迎接體驗這段「黑暗探求者」的最終章故事。

在一月於在台北電玩展發表中文版發售日期的《王國之心》系列品牌總監橋本真司，很高興能在上市首日來與玩家一同慶祝，但對於長久沒能在台灣推出中文版作品，橋本真司表示遺憾，但是看到現場許多玩家從初代就開始遊玩，讓他相當感謝台灣玩家的熱情得以促成這次中文版的發售，安江泰也指出中文化對開發團隊更是首次挑戰，所以才在日文版之後得以推出中文版。

橋本真司向現場玩家透露，本作雖然是 2002 開始發售，但其實早從 1997 年開始研發，推出至今包括單獨作品、合輯作品已有 19部，累積系列銷售量突破 2500 萬套的成績。雖然三代是「黑暗探求者」的最終章，但為了讓新玩家也能接觸本系列，遊戲中也準備了五部影片為玩家複習過去所有作品呈現的故事順序，在遊戲性方面則帶來了獨特的遊樂設施玩法、鑰刃變形、復古小遊戲等新要素。

本作的另一大特色，就是以遊戲展現迪士尼眾多的作品世界，其中橋本真司個人最推薦的是「大英雄天團」的世界，因為這裡會讓玩家遨遊提供廣大的世界。而他也別提醒玩家本作有許多隱藏要素，不是只玩一次就可以找出所有內容。

安江泰則是喜歡「玩具總動員」，因為是研發團隊早期開發的世界，玩家不但在其中可操作機器人戰鬥，場所「玩具店」更有百種玩具互動的要素，像是有改變角色聲音的特殊變聲器，請玩家一定要體驗看看，因為本作每個世界都是強調差異感，賦予每處都具有獨特的操作體驗。

提到開發過程與野村哲也的合作趣事，安江泰表示野村先生總是語出驚人，像是他們以最新技術的 Unreal 4 引擎開發遊戲時，野村製作人反而提出以此技術製作復古風格 2D 畫面只有兩種按鈕操作簡單動作的小遊戲，團隊雖然對此感到訝異，但埋頭下去做也開發了快要 20 種類！

+ 21 + 20 + 19

而橋本真司身為品牌總監，參與《王國之心》系列的十多年歲月讓他做了許多挑戰與創意，讓他覺得相當有趣。特別是迪士尼、皮克斯作品的合作，這並不單純是把迪士尼作品遊戲化，還要讓原創角色像是索拉等人能夠更融入其中，這環節也讓迪士尼與皮克斯讚嘆成果，更為此在美國的迪士尼總公司舉辦慶功宴，這樣的歷程讓開發團隊相當有成就感。

如果要以一句話呈現《王國之心 3》的優點，橋本真司很快的表示「是可以讓玩家玩上好幾次的遊戲！」安江泰總監則表示一句話說完優點實在有點困難，但他強調本作是一款可以讓玩家進入迪士尼、皮克斯甚至是製作人野村哲也的幻想世界的遊戲。

現場開放玩家事前網路募集的問題，劈頭直接問了有無下載擴充內容的計畫，兩人均表示正在開發中，但是目前無法透露任何細節。提到開發中最感動的事情，身為品牌總監的橋本真司表示雖然沒有直接參與遊戲開發，但是在他發售日當天看到許多玩家的預購盛況，讓他可以對開發團隊表示「你們真的很努力趕上發售日了！」參與遊戲研發的安江泰總監，則是提到將成品送審給 SIE 時，團隊由於幾乎不眠不休的工作狀態，會高興的在公司內手足舞蹈！

玩家也很好奇每個世界的設計要點，安江泰回應首先要會決定每個世界的樣貌、包括雲的形狀、海水的材質等細節，特別是在美術設計，像是《魔髮奇緣》與《神鬼奇航》的視覺給玩家感受就截然不同。玩家也問到開發過程的辛苦點，安江泰則表示全程都很辛苦，他們不僅審視過往作品的優缺點，而優點不但要保留下來，還要想辦法使其更進化！

玩家還問到小遊戲多到誇張的原因？這讓兩位來賓都笑了，安江泰回應說其實沒有什麼特殊的原因，只是在開發途中，稟持著「玩家會喜歡這個設計！」的想法就就不斷努力，讓整個團隊就像在搭乘遊樂設施中的雲霄飛車，從頭到尾都在情緒高漲狀態！

最後活動尾聲，橋本真司再次強調能夠順利推出中文版是基於台灣玩家的對本系列的喜愛，而且其中更有台灣美術團隊參與設計，更是由台灣索尼互動娛樂旗下的中文化團隊協助而成，可以說是台日合作的結果。安江泰則表示這次來台也特地去尋訪台北的電玩專賣店，從中更能感受到對遊戲的熱情，也希望玩家繼續支持本系列的作品！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO