動漫界配樂大師梶浦由記再來港 Yuki Kajiura LIVE TOUR 8月開演

遊戲動漫
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為『刀劍神域』、『魔法少女小圓』、『空之境界』、『Fate/Zero』等動畫創作了無數動人樂章的日本超人氣音樂家梶浦由記將於今年8月4日（星期日）再次率領一眾歌姬（KAORI、KEIKO、YURIKO KAIDA、Joelle）及樂隊成員來港舉行音樂會「Yuki Kajiura LIVE TOUR vol.#15 〜The Junctions of Fiction 2019 in Hong Kong〜」。

離上一次FictionJunction音樂會已經很多年了。Kalafina的話已經來過香港很多次，但FictionJunction名義的音樂會，在香港就只曾經有過2013年那麼一場（在日本就每年都有就是了）。仍然難忘當時感動...

也許比較年輕的動漫迷只知道Kalafina，不太了解FictionJunction是什麼。也許他們會知道背後同樣都有一個叫「梶浦由記」的人：但不要以為只是換了個名字，兩者真的是不同的，不論曲目還是演出風格上。詳細就不在這裡累贅了（有興趣可自行Google），只是個人來說要期待FictionJunction更多於Kalafina（當然Kalafina也是極好，她們每次來香港我都買最貴的門票）。

由多年前的《NOIR》、《Aquarian Age》到近年的《刀劍神域》、《Princess Principal》，梶浦老師和FictionJunction為動漫迷帶來無數膾炙人口的動人樂章。

如果有留意動漫界新聞，都會知道去年梶浦和舊事務所SPACE CRAFT不和，最後梶浦離開自立門戶自行成立事務所「FictionJunction Music」。本來想像這麼一輪動蕩下可能活動未能如之前順利，不料今年就能到香港開演唱會，實在令樂迷（我）喜出望外。今次梶浦老師帶同一貫樂隊成員及歌手來港演出，都是大家（在Kalafina演唱會中常見的）熟悉名字，要說唯一的美中不足就是Kalafina三歌姬的Wakana並未能隨團到港（Wakana並未跟隨梶浦、Hikaru和Keiko脫離舊事務所），大概短時間內都不能見到Wakana參加Fiction Junction的活動了。

不過有壞消息也有好消息，令人高興的是今次移師博覽館舉行；雖然不想說，但是有在本地聽開concert、音樂會的朋友應該都知道，九展的場地環境實在...改到博覽館後終於可以在較好的環境下享受FictionJunction的音樂了，絕對會比2013年次更加精彩。借用Ed Production在坂本真綾音樂會時用的宣傳口號，「等了又等夢想終於成真」！FJ終於再來香港了。Ed Production請繼續加油，為香港樂迷帶來更多高質素在地演唱會音樂會啊。

「Yuki Kajiura LIVE TOUR vol.#15 〜The Junctions of Fiction 2019 in Hong Kong〜」門票將於5月24日星期五早上10時起經購票通（Cityline）公開發售，此文見街時大概1090的貴價飛已賣光了。但無論什麼票價的座位都好，喜歡動漫音樂的人真的不要錯過這場live，保證是一場難忘的體驗；而錯過今次的話，下一次就不知道是什麼時候了。

「Yuki Kajiura LIVE TOUR vol.#15 〜The Junctions of Fiction 2019 in Hong Kong〜」

演出者名單：
梶浦由記 (Piano・Chorus)
KAORI (Vocal)、KEIKO (Vocal)、YURIKO KAIDA (Vocal)、Joelle (Vocal)
是永巧一 (Guitar)、佐藤強一 (Drums)、高橋“Jr.”知治 (Bass)、今野 均 (Violin)、
赤木りえ (Flute)、中島オバヲ (Percussion)、大平佳男 (Manipulator)

日期：2019年8月4日(星期日)
開場時間：下午4:00
開演時間：下午5:00
會場：亞洲國際博覽館11號展館(AsiaWorld-Expo, Runway 11)
(https://www.asiaworld-expo.com/zh-tc/venues/detail/runway-11)
票價(全場對號入座)：HK$1,390(VIP) / HK$1,090 / HK$890 / HK$790
售票網：購票通(Cityline)
票房位置：設於通利琴行、亞洲國際博覽館及麥花臣場館
網上購票：https://cityline.com
電話購票：2111 5333 (10am~8pm)
主辦機構：ED Production ( http://www.ed-production.com.hk/ )
主辦機構各社交網站關鍵字：edproductionhk
門票公開發售日期：5月24日(星期五)早上10:00開賣
(5月24日開賣首天，不論票價，每人每次交易最多限買三張門票)
查詢電郵：kajiurahk19@ed-production.com.hk

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