追女仔霸權《心跳回憶》25周年　一個遊戲中A0男同學的自白…

除了蒼井空以外，藤崎詩織可能是全世界最多男生喜歡過的日本女性，雖然兩位都令人心跳加速，不過她們走的路線卻迴然不同，來自二次元的藤崎詩織帶給玩家是一份純愛悸動。今年5月27日正是遊戲《心跳回憶》推出25周年，作為戀愛育成遊戲老祖宗，留給我們這群機迷的，是一段段令人心跳加速的難忘回憶……初戀呀！我要初戀呀！

封面女生千嬌百美神采飛揚

時為1994年，還在讀中學的我年少氣盛，儘管每天朝氣勃勃，但戀愛經驗0、勇氣值0、技巧0，只敢借尿遁行過旁邊課室時在走廊偷偷看偷偷望心儀女生。這時候PC Engine出了一款文字向的戀愛遊戲，既可以鍛鍊自己跟女生對話的勇氣和技能，又可以學懂傾聽女孩子的心事、把握她們的喜好再投其所好，目標是要將她們追到手上。只見《心跳回憶》封面女生千嬌百美神采飛揚，令人心曠神怡，勾起了某種慾望想玩一玩，後來才知道人設小倉雅史也因為這款遊戲而聲名大噪，成為Konami炙手可熱畫家。

小倉雅史因為藤崎詩織的成功造型，令他成為Konami炙手可熱畫家。

全機種制霸春心蕩漾

《心跳回憶》最初於PC Enigine推出，之後是超任、PC、PS、SS，就連Game Boy Color和PSP也出過。如此不斷延伸到不同機種，雖然在推出日子不一，但在那個世代都可算是近乎全機種制霸。當年幾乎每位年輕的男性玩家都一定沉迷過，為遊戲中出現的囡囡們變得春心蕩漾。

不諳日文追女仔要睇攻略

除了全機種制霸，遊戲另一吸引的地方就是遊戲界面。事實上《心跳回憶》並不是第一款文字類戀愛遊戲，但《心跳》的成功之處是其界面簡潔易明，很多也是以Icon標誌圖示，即使不諳日文也一看就明。再加上當年遊戲雜誌正值輝煌時期，本地很多遊戲雜誌也附有詳盡攻略，令大家「看著攻略學溝女」。（雖然以我所知當年的攻略作者好多都是A0宅男…笑）

由於玩家在遊戲內是見不到自己，所以早乙女好雄便成為了惟一見得最多的男生。

有分數唔使「估估吓」

遊戲中，你需要帶囡囡前往不同地方約會，進行不同對答，最後會看看她對你的好感度，將「受唔受溝」數字化，對於現實中作為「一條溝唔到女嘅可憐蟲」的我來說，戀愛變得有數可計，實在是一大福音！約會增加的好感度由最差、普通至心跳，到平日進行各種指令，如讀書、運動、看流行雜誌、打扮、睡覺、與朋友玩等，一律可以打分數，免卻真實生活中跟女生「咩都要估估吓」的麻煩，跳起Yeah！

輔助角色早乙女好雄

遊戲還有另一項有趣設定是，《心跳回憶》中男主角（玩家）旁邊有一位叫做早乙女好雄的朋友，他會幫你拿取你所想追求的囡囡資料，更會幫你鋪橋搭路，令你有一種人生得一知己死又何憾的感動！而這種「明明有好多女自己唔溝畀晒你仲幫埋你溝」的角色，在往後其他戀愛遊戲中也不斷出現。神通廣大的早乙女好雄，可說是奠定了輔助好友角色設定的存在價值與身份地位。

詩織有「炸彈人」美譽的詩織，只要你跟其他女生約會她一定會知道。

社交障礙也可左右逢源

雖然不知道遊戲中的溝女技巧是否能於現實中大派用場，不過經驗累積這回事沒有人嫌多，而且相比學以致用，更令人亢奮的是遊戲中甚至可以一腳搭幾船。從小到大，電視機也教導我除非生得像鄭伊健那麼靚仔，或陳小春那麼叛逆，才會有細細粒、舒淇、李嘉欣、莫文蔚簇擁而上，而我們這些滿面青春荳又有「女性社交障礙」（簡稱：怕醜）的屁孩，唯一可以感受左右逢源的機會，就是玩《心跳回憶》。

「炸彈人」詩織地位無可動搖

說到左右逢源，不同玩家有不同喜好，有些喜歡書卷味、有些喜歡運動型，也有些文武兼備。在《心跳回憶》中，有超過十位囡囡可選：藤崎詩織、虹野沙希、館林見晴、片桐彩子、朝日奈夕子、古式由加利、如月未緒、紐緒結奈……不過相信很多人跟我一樣，最喜歡向高難度挑戰，首選主角級女神詩織。她除了品學兼優令人好想攀登、好有優越感以外（說起上來現實中真的未試過跟考第一的女生拍拖），遊戲中有「炸彈人」美譽的詩織，只要你跟其他女生約會、親密接觸，甚至是輕輕的Flirt過，聰慧又敏感的她一定會知道，然後追求詩織計劃便會全盤泡湯！另一位受歡迎的還有館林見晴，作為遊戲中的隱藏囡囡，讓她現身需要一定條件，但一旦現身後要追上手也沒有詩織那麼難，所以詩織地位無可動搖！

3D模組的《心跳回憶 3》成詬病作。

3D模組《心跳回憶 3》嚇親人

第一集的《心跳回憶》和《心跳回憶 2》也很受歡迎，後來廠商甚至決定要集資推出新作，讓喜歡系列的玩家夾錢開發《心跳回憶 3》，2003年時集資的其中一個原因是當年廠商決定要將遊戲立體化，所有囡囡一律以立體模組示人，而3D模組製作所費不菲。結果廠商最後也成功集資並推出遊戲，不過效果卻是強差人意，立體囡囡好似沒有生命的鬼娃娃花子一樣，也因此《心跳回憶 3》成為了系列中最為人詬病之作。

後記：哪一位最刻骨銘心？

《心跳回憶》的成功，令很多戀愛模擬遊戲如雨後春筍，相比更早推出的如《同級生》（1992年）那類成人向，《青澀之戀》（1998年）、《秋之回憶》（1999年）、由本地開發的《愛神餐館》（2000年），以至較後期的《Love Plus》（2009年）等，都更受市場歡迎，又或換個角度說：因為大眾化而能夠廣受更多不同年齡層面的玩家所渴求，為大家製造了千萬次心跳的回憶。但隨著遊戲世代轉變，開放式世界類型及第一身射擊成為新世代遊戲主軸，以純文字作主導的戀愛遊戲已愈來愈少。當然，當年大家追過的戀愛模擬遊戲女角，無論經歷多少個年頭，依然銘記於心，至於哪一位戀愛遊戲女角最刻骨銘心，那就是另一個故事了。