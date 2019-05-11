安心打老鼠？《瘟疫傳說：無罪》玩前先讀「A to S」七個關鍵字

即將推出的《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale: Innocence）被喻為五月黑馬遊戲，不少玩家都為之心動卻又不想貿然「科水」買GAME。事關遊戲背景有點怪，講述一對姐弟在14世紀法國黑暗時代抗爭求存的殘酷故事，以下就就分享跟遊戲有莫大關係的七個元素，令大家對故事和製作團隊有更深認識，看看能否打動你買GAME的心扉，然後安心打老鼠！

"A"sobo Studio

《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale: Innocence）的遊戲玩法主要是潛行，但潛行並非唯一，還會配合其他不同玩法。這裡先來介紹一下遊戲廠商法國Asobo Studio，對香港玩家說這個名字比較陌生，在他們製作過接近二十款遊戲中，種類可說是千變萬化，既有競速遊戲《Fuel》及《The Crew》，也有動畫改編遊戲《WALL-E》、《Up》、《Toy Story 3》、《Disneyland Adventures》，另外也有模擬經營如《Super Farm》、《Monopoly Plus》、《Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection》，可以說這間廠商是經歷過不同遊戲類型的開發，今次《A Plague Tale: Innocence》是他們的新嘗試，肯定將施盡渾身解數將多元遊戲應用在這款新作之中。

《A Plague Tale: Innocence》是廠商新嘗試。

"B"lack Death（黑死病）

《瘟疫傳說：無罪》以圍繞一場大瘟疫為主，這場瘟疫名為「黑死病」，患者因內出血而在皮下產生黑色斑塊，因此被稱為「黑死病」。當時黑死病並沒有醫治方法，而且一般都在三天内死去，過程非常痛苦。文學作家薄伽丘目睹了當時的情形：「鼻血是死亡的前兆；男人和女人先是在大腿內側和腋下生出無名的腫塊，有的像蘋果和雞蛋一樣大……腫塊從這兩處地方蔓延到全身；然後出現黑色斑點，尤其是手臂和大腿上，密密麻麻；幾乎所有出現症狀的人三日內必死，僥倖活著的人聚集到安全的房子裡，把自己關起來，小心翼翼地苟活。」關於薄伽丘，下文再詳述。

黑暗時代羅馬天主教會不斷逼害少數族群，《A Plague Tale: Innocence》中的一對姊妹，正是其中兩名受害者。

"D"ark Age（黑暗時代）

黑暗時代（Dark Age）泛指西歐國家從羅馬帝國的滅亡到文藝復興開始，一段文化低下或社會崩潰的時期。令社會黑暗起來的，包括當時的英法戰爭導致社會混亂，國家徵收重稅令人民分窮饑餓。 1347年起，致命的瘟疫更侵襲整個歐洲。可以說，歐洲的14世紀，是由戰爭、瘟疫、騷亂、飢荒、教會分裂組成，羅馬天主教會不斷逼害猶太人、穆斯林、外國人、乞丐以及痲瘋病患者等少數族群，《A Plague Tale: Innocence》中的一對姊妹，正是其中兩名受害者。

"D"ecameron（小說《十日談》）

《十日談》是意大利文藝復興時期作者薄伽丘寫的一本短篇小說，在文學畀地位舉足輕重。故事以1348年意大利瘟疫流行的一座城市為背景，講述十名男女在鄉村一所別墅裡避難，他們終日遊手好閒，每人每天說一個故事，住了十天剛好住了一百個故事，故事內容包括批判當時的天主教會、嘲笑教會傳授黑暗和罪惡、並無情暴露和鞭撻封建貴族腐敗，體現人文主義思想，其故事內容跟《瘟疫傳說：無罪》相信也有不少相似之處。

小說其中一段對鼠疫有非常深刻的描寫：「在我主降生後第一千三百四十八年，意大利中最美麗的城市——就是那繁華的佛羅倫斯，發生了一場可怖的瘟疫。這場瘟疫不知道是受了天體的影響，還是威嚴的天主降於作惡多端的人類的懲罰；它最初發生在東方，不到幾年工夫，死去的人已不計其數；而且眼看這場瘟疫不斷地一處處蔓延開去，後來竟不幸傳播到了西方。」

因為外形恐怖加上他們所到之處盡是屍橫片野，「鳥嘴醫生」成為了死亡象徵。

"D"octor Schnabel（鳥嘴醫生）

了解黑死病其中一個不得不提的就是「鳥嘴醫生」，因為當時醫學並不發達，很多迷信和對病理一知半解的醫生，而他們為了要證明自己為醫者的身份，以及防範受感染，會帶上一個鳥喙狀面具來為病患治療，這個面見帶點恐怖，因為當時的人認為這樣可以嚇怕病源，讓「惡靈退散」。當然面具除了外觀，也加入一些實際防護功能，除了眼睛部分以玻璃防護，鳥嘴裡填滿棉花和香料以過濾空氣。另外，面具和大衣用塗了蠟的防油布製成，防不了菌最少也防水，染上血迹也較易處理。鳥嘴醫生的防護服一般還包括一頂禮帽和一根木棍，木棍用來掀開病人衣服和被褥，以免親手接觸。因為外形恐怖加上他們所到之處都是屍橫片野，因此「鳥嘴醫生」成為了死亡象徵，相信如此具有象徵意義的角色一定會在遊戲中出現。

"G"reat Pestilence（大瘟疫）

如上文所述，大瘟疫也即是鼠疫（plague），屬人類歷史上最嚴重的瘟疫，現今醫學認為主要由寄生在受感染老鼠身上的跳蚤傳播給人類，人類只要被叮咬就像被感染，患病者會發高燒、血毒、淋巴結腫大、肺炎、出血。黑死病傳染性強，死亡率高，在黑暗時代奪走歐洲約六成人口（7500萬至兩億條人命），造成歐洲人口危機、破壞社會經濟、動搖教會勢力，對整個歐洲帶來極嚴重影響，毀天滅地。

黑大瘟疫在黑暗時代奪走歐洲7500萬至兩億條人命。

"L"a peste（劇集《黑死病》）

如果不喜歡文學又想了解多一點黑死病，可以看《La peste》，「La peste」是黑死病的西班牙文，也是一套以此為題材的西班牙劇集。 《La peste》並非發生在法國，而是塞維利亞，年份也順延到十六世紀。當時塞維利亞是歐洲通往美洲的主要城市，人民透過國際貿易致富，同時也集合不同人種聚居：基督徒、皈依基督教的猶太人、受洗的摩爾人、奴隸、獲得自由的奴隸、流浪漢、盜賊、妓女、貴族、平民，基於階級觀念與制度的不平等，飢荒和傳染病成為陰暗面，而黑死病正是成為了整座圬市爆破的最大危機。透過劇集，大家可以進一步認識中世紀歐洲的生活面貌，以及當時歐洲人民面對黑面帶的惶恐與無助。劇集第一季已完結，今年11月將推出第二季。

《La peste》是近年比較著名以黑死病為題材的劇集。

"M"usic

遊戲畫面故然漂亮，配樂同樣出色，負責為遊戲配樂的是作曲家Olivier Deriviere在業界非常有名，為《Assassin's Creed 4: Black Flag》、《Get Even》以及《Vampyr》等遊戲配樂。在遊戲行業，他可以說是一個資歷豐富的配樂師。官方暫時公開Olivier Deriviere為《瘟疫傳說：無罪》製作兩首歌曲《By The River》和《Father》，曲風跟遊戲風格極為相襯，令遊戲極體氣氛大幅昇華，玩家在遊玩過程中不妨多加留意。



Olivier Deriviere曾為《Assassin's Creed 4: Black Flag》遊戲配樂。

"S"neak（潛行）

遊戲早前公布的八分鐘片段，可以看到主要是潛行玩法，主角避開的「敵人」主要有二，第一是老鼠，玩家需要手持火把或製作火光來驅逐老鼠；第二是人類，那些人類是天主教審判所的士兵，而要追捕兩姊弟的原因是她們知道了天主教審判所的一個秘密計畫……避開士兵就是要將自身匿藏在暗角，然後見機逃脫或暗殺。可以想像，手無寸鐵的一對姊弟，在進行潛行時將危機處處，讓玩家膽顫心驚。

"S"urvival（陸地沉沒記）

最後離題一點，想說說如何安心對付老鼠。《陸地沉沒記》是日本漫畫家齋藤隆夫一本非常出色的作品，漫畫講述15歲少年在洞穴探險時全球發生大地震和海嘯，千百年的文明頃刻間化為烏有，主角只好在孤島上像《魯賓遜飄流記》般過活。漫畫中並沒有出現黑死病，不過對老鼠有多麻煩卻是有非常深刻的描寫，幾乎用了一期單行本的篇幅寫主角去跟老鼠對抗，火攻、住樹屋、養貓頭鷹等，可講無所不用其極，最後如何戰勝？如何安心對付老鼠？大家不妨找漫畫來看一看，筆者誠意推介。