街霸 x Onitsuka Tiger 出波鞋 Kyary Pamyu Pamyu 打功夫扮春麗

日本藝人Kyary Pamyu Pamyu 化身《街頭霸王V》春麗大耍中國功夫，宣傳紀念版Onitsuka Tiger波鞋！【 KPP / 卡莉怪妞 / きゃりーぱみゅぱみゅ 】

打扮可愛的日本藝人Kyary Pamyu Pamyu ( KPP / 卡莉怪妞 / きゃりーぱみゅぱみゅ ) ，竟然跟《街頭霸王V》春麗crossover！大耍中國功夫打老虎，原來是宣傳春麗紀念版Onitsuka Tiger波鞋！而自稱「Kyary Chun Li」的KPP亦在自己的twitter上大力宣傳，除了廣告片，還有她紮起包子頭、穿上藍色春麗style衣服的自拍照。這雙別注版MEXICO 66 SD有白底、黃底兩色，全球限定5000足，買鞋再送DLC，讓《SFV AC》內的春麗也能換上Onitsuka Tiger波鞋和運動裝，爽！

日本藝人Kyary Pamyu Pamyu ( KPP / 卡莉怪妞 / きゃりーぱみゅぱみゅ ) 化身《街頭霸王V》春麗大耍中國功夫，宣傳紀念版Onitsuka Tiger波鞋。（圖片：KPP Twitter）

KPP一招金雞獨立pose，旁邊還有隻Tiger，全晚打老虎！（KPP Twitter截圖）

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上面連結為Kyary Pamyu Pamyu 官方上載的原片，如kh01 app用戶看不到，下面為fans二次轉載的YouTube版本。