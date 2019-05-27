與物靈少女們重整世界秩序！日式幻想系手遊《異世界之絆》評測

《異世界之絆》劇情描述千年以前的日本，因兩儀界失衡，「八岐大蛇」到處肆虐，「百物仙」便設立結界將其封印（看動畫似乎暗示富士山是一個鎮壓用的結界），安然度過千年。如今邪靈再度重生，持有神器的造物主（是的，就是你）要與物靈們一起攜手重整秩序，回復和平。

由於人設是日遊《九十九姬》、《神隱幻姬》的原廠美術授權製作而成，故事設定日本各知名的精靈妖怪神仙故事，各種動物或是植物都有其精氣，形成了故事中的仙怪，一路加入玩家的隊伍中。

濃濃日式神怪劇情與音樂

日式風格遊戲最強的經常在於人物設定以及配音、音樂上。雖然設定極為華麗成熟，遊戲戰鬥中卻以Q版呈現，打鬥動作配音嗲嗲的口音，展現其角色個性，顯示出物靈少女在新世界中對許多事情的好奇與呆萌感。音樂更善用日本古典音樂中常見的笛子、簫、三味弦之類的樂器配音，有種節慶與歡快的感受。



雖然是新瓶裝舊酒的推出，但是在介面與系統上稍有調整。如增加了「小屋」、「公會戰（寮合戰）」，多了一些社群互動的元素。

情感羈絆感情連結

遊戲中加入許多小元素，如感動之間的經營，另一個就是「小屋」的設計。這次版本中加入「小屋」設計，是一大特點。玩家在等級到達之後可以開啟該系統，並且開始裝飾自己的小屋。小屋的各項道具需要透過彩晶石、木頭、石頭來購買，每種家具還能對應喜愛這類物品的物靈，購買後對方的心情會大好，有助於未來雙方感情再進階，所以玩家可以觀察再購買。



在小屋系統中可以到好友家的小屋按讚，以獲得隨機的資源，之後可以添購家具；也可與物靈交談，進行一些小遊戲，像是打地鼠、射天燈、打達摩柱等小遊戲，可以獲得隨機資源獎勵。

在成員系統中，除了幫物靈們升級強化外，還有感情功能，對各位物靈們使用她們喜愛的道具，能增加她們與玩家之間的感情連結，進而提高她們屬性點數。若道具足夠、曖昧等級達到，就可以將雙方感情進行昇華，昇華可以讓彼此走入戀愛劇情模式。

+ 5 + 4 + 3

小編去搜尋了下，遊戲其實是之前《物靈少女》重新更新再上的版本，雖然感覺新瓶裝舊酒，但是在介面上調整、系統新增，整體遊戲體驗起來還是很順暢的，同時流程上來說也能整合，不須太多思索，順着提示進行，很快就能了解各系統功能使用與目的，道具的獲得或使用，進化升階也很直線性，不用過多門檻，是款可以輕鬆享受的遊戲，大家還是可以體驗看看哦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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