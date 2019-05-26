《拳皇》八神庵都要做「異世界轉生」男主角　小說7月日本上市

日本角川將推出以《拳皇》系列作人氣主角之一「八神庵」為主角的異世界轉生小說，書名定為「THE KING OF FANTASY 八神庵の異世界無双 月を見るたび思い出せ！」。嗯，先不提內容，光是這個標題就很想問問企劃到底在想什麼（笑）

本書將以八神庵為主角，描述他轉生到異世界之後，用得意的紫色火焰絕招將異世界燒個精光的故事。（欸？你在開什麼玩笑？）封面目前還在繪製中，預計7月5日將在日本上市。如果這能成為系列小說的話，大家也會期待草薙京轉生到異世界的內容嗎？

（《拳皇》遊戲截圖）

絕招印象可以參考此影片，把對手換成哥布林、龍跟女騎士吧(?)

故事大綱： 無論是哥布林！龍！或是女騎士！我馬上讓你們解脫！ 怪物們......遊戲結束了！ 在與宿敵‧草薙京決戰的最後─八神庵被轉移到了異世界。在那裏他救了女騎士‧阿爾蒂娜（アルテナ），之後被阿爾蒂娜勸說到武藝大會出場，八神庵是否能在以艾薩卡王國（エサーガ王国）為舞台而開始的冒險與激鬥中全身而退─？以KOF人氣角色八神庵為主角，用得意的紫色火焰絕招將異世界燒個精光、禁斷的奇幻小說！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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