《超音鼠》真人版負評不斷！官方決定延期大執、明年才上映

《超音鼠》（Sonic）真人版電影在4月30號釋出了正式的電影預告片後可說是災難不斷，「索尼克」（Sonic）的呈現已讓負評有如排山倒海般的在網路上湧出，除了激發各式各樣的惡搞創作外，也讓不少看不下去的粉絲用自身的能力打造了多種改良真人版，期望官方出手修正。

雖然導演Jeff Fowler在近期已表示拍攝團隊、派拉蒙影業以及Sega都已在全面互相合作改善《超音鼠》真人版電影，但不少人認為要在今年11月以前修改整部電影的索尼克樣貌所擁有的時間過少，對特效動畫師來說會是一個工作量以及壓力都相當龐大的挑戰。不過就官方在近期鎖釋出的消息來看，這部分貌似已不成問題。

導演在近期便釋出了新的資訊，表示《超音鼠》真人版電影會延期至2020年2月14號上映，同時也在hashtag上半開玩笑的附註沒有任何一位特效動畫師因此受到傷害，讓不少玩家都鬆了口氣，不過若修改後的成果還是沒有帶來太大的改善，這項災難就只會持續下去。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO