【瑪利歐&超音鼠參與2020東京奧運官方遊戲!SEGA製作今年夏季上市】SEGA Holdings Co., Ltd. 與 SEGA Group 宣布,將推出 4 款 2020 東京奧運官方授權遊戲。

2019 年夏季將於日本、亞洲地區推出 PS4 / Nintendo Switch 專用遊戲軟體《2020東京奧運 THE OFFICIAL VIDEO GAME》(其他地區為2020年推出),接著在 2019 年冬季將推出 Nintendo Switch 專用遊戲軟體《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》(瑪利歐&超音鼠),2020 年則將推出街機專用遊戲《MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES– ARCADE EDITION》與 iOS / Android 專用 APP《索尼克 奧運 東京2020》。(瑪利歐&超音鼠)

為了向全球呈現奧運競賽的精髓與樂趣,SEGA 目前正積極開發上述遊戲。敬請期待後續最新消息。

<預定發售遊戲>

《2020東京奧運 THE OFFICIAL VIDEO GAME》

遊戲平台:PS4 / Nintendo Switch

發售日期:2019年夏季 日本・亞洲(其他地區為2020年)

遊戲語言:繁體中文・簡體中文字幕/日語語音

發行:SEGA Games

遊戲內容:製作屬於自己的虛擬人物,和全世界的玩家在奧運賽事中一較高下的正統派體育動作遊戲。

《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》

遊戲平台:Nintendo Switch

發售日期:2019年冬季

遊戲語言:繁體中文・簡體中文字幕/日語語音

發行:SEGA Games

遊戲內容:瑪利歐與索尼克攜手上陣的人氣系列遊戲最新作。使用Nintendo Switch的Joy-Con,以體感操作方式來享受奧運競賽的樂趣。

《MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES– ARCADE EDITION》

遊戲平台:街機

發售日期:2020年

發行:SEGA Interactive

遊戲內容:瑪利歐與索尼克攜手上陣的人氣街機系列遊戲最新作。藉由手部敲擊、奔跑、跳躍等動作,在體感機台中暢玩奧運競賽。

《索尼克 奧運 東京2020》

遊戲平台:iOS/Android

發售日期:2020年(服務地區未定)

發行:SEGA Games

遊戲內容:使用簡單的操作暢玩各式各樣的競賽。還追加了APP特有的社群要素。

