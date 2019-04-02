【瑪利歐＆超音鼠參與2020東京奧運官方遊戲！SEGA製作今年夏季上市】SEGA Holdings Co., Ltd. 與 SEGA Group 宣布，將推出 4 款 2020 東京奧運官方授權遊戲。

2019 年夏季將於日本、亞洲地區推出 PS4 / Nintendo Switch 專用遊戲軟體《2020東京奧運 THE OFFICIAL VIDEO GAME》（其他地區為2020年推出），接著在 2019 年冬季將推出 Nintendo Switch 專用遊戲軟體《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》（瑪利歐＆超音鼠），2020 年則將推出街機專用遊戲《MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES– ARCADE EDITION》與 iOS / Android 專用 APP《索尼克 奧運 東京2020》。（瑪利歐＆超音鼠）

為了向全球呈現奧運競賽的精髓與樂趣，SEGA 目前正積極開發上述遊戲。敬請期待後續最新消息。

＜預定發售遊戲＞

《2020東京奧運 THE OFFICIAL VIDEO GAME》

遊戲平台：PS4 / Nintendo Switch

發售日期：2019年夏季 日本･亞洲（其他地區為2020年）

遊戲語言：繁體中文・簡體中文字幕／日語語音

發行：SEGA Games

遊戲內容：製作屬於自己的虛擬人物，和全世界的玩家在奧運賽事中一較高下的正統派體育動作遊戲。

《瑪利歐&索尼克 AT 東京奧運》

遊戲平台：Nintendo Switch

發售日期：2019年冬季

遊戲語言：繁體中文・簡體中文字幕／日語語音

發行：SEGA Games

遊戲內容：瑪利歐與索尼克攜手上陣的人氣系列遊戲最新作。使用Nintendo Switch的Joy-Con，以體感操作方式來享受奧運競賽的樂趣。

《MARIO & SONIC AT THE OLYMPIC GAMES– ARCADE EDITION》

遊戲平台：街機

發售日期：2020年

發行：SEGA Interactive

遊戲內容：瑪利歐與索尼克攜手上陣的人氣街機系列遊戲最新作。藉由手部敲擊、奔跑、跳躍等動作，在體感機台中暢玩奧運競賽。

《索尼克 奧運 東京2020》

遊戲平台：iOS／Android

發售日期：2020年（服務地區未定）

發行：SEGA Games

遊戲內容：使用簡單的操作暢玩各式各樣的競賽。還追加了APP特有的社群要素。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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