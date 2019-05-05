《超音鼠》造型徹底崩壞！破壞童年！仲有邊幾套遊戲題材爛片？

由SEGA、MARZA ANIMATION PLANET等公司製作，派拉蒙影業公司發行的真人版電影《SONIC THE HEDGEHOG》（超音鼠），日前公開首條預告片段，豈料外界劣評如潮，連導演謝夫科拿都聽到反對聲音，承諾會從事如流去修改。相反，最近上畫的《神探比卡超》，雖然同是改篇真人版，但外界似乎一致好評。

失去原著風格

SEGA旗下SONIC TEAM在1991年製作MD《超音鼠》，不單反應理想，這藍色刺蝟亦成為SEGA吉祥物。製作人中裕司曾表示，當時SEGA要求開發小組交出遊戲概念清單，希望他們能夠製作可與對手，即任天堂《SUPER MARIO BROS》匹敵的動作遊戲，而中裕司認為《超音鼠》的兩種概念：主角本身的速度感，以及理論上只要有一個光環，主角就不會死掉，相關設計可避免遊戲過於重覆，毋須迫使玩家要重新玩過，藉此增加爽快感。雖說《超音鼠》遊戲至今仍保持頗高人氣度，但近幾年有部分作品（包括遊戲及動畫）外判給海外公司製作，改稱為《SONIC BOOM》系列，外界評價一般。

《超音鼠》真人電影版的造型徹底崩壞！

說回今次真人版電影，外界的抨擊重點在於超音鼠的造型。首先，「超音鼠」在初代遊戲的造型是「身體較圓滑，雙眼很大，個子不算高大，沒明顯毛髮」，初代造型較為卡通化。直到DREAMCAST《SONIC ADVENTURE》登場，「超音鼠」變得較高大，腳長，但整體造型沒大幅改變。直到上述提到的《SONIC BOOM》，也許是交由美國公司BIG RED BUTTON開發，結果超音鼠及其他同伴的造型「美國化」，變得手長腳長，也許部分玩家滿足這種改變，但對於喜歡初代設計的玩家來說，自然難以接受。

單是比較雙眼已差很遠。（網上圖片）

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有海外傳媒認為，若果要修正真人電影的超音鼠的造型，首先應從雙眼開始，重點不是要將雙眼弄得「真人化」，反而要雙眼較大、較卡通，才有超音鼠的感覺。其次，電影中的超音鼠有整排潔白牙齒，看來頗適合拍牙膏廣告。遊戲中的超音鼠當然有牙齒，但沒刻意露出來，所以毋須「畫蛇添足」加上疑似人類的牙齒，反正沒人在意超音鼠有幾多隻牙。

正如上文放提到，超音鼠不算高個子，就算跑得快亦不代表雙腳修長，而電影正正就錯在這兒，硬將超音鼠變成疑似田徑選手的身材。其實頭大大，肚子圓圓的造型，才是大家想要的超音鼠。最後，電影版超音鼠突顯了毛髮（這跟《神探PIKACHU》類似），穿上一雙有鞋帶的紅色鞋，雙手呈白色。而遊戲版超音鼠沒有明顯毛髮，雙手看似戴著白色手套，紅鞋沒有鞋帶。

雖然《神探比卡超》都是刻意展示毛髮，但造型上沒有大改下，仍可以接受。

改變幅度太大令人感到陌生

說穿了，就是超音鼠誕生至今近30年，牠的造型早已刻劃在玩家心中，電影公司想改變超音鼠造型，本來不算是壞事，正如大家看MARVEL電影，雖然部分英雄人物的造型跟原著漫畫不同，但大家都會接受，甚至覺得比原著更好。超音鼠電影的問題，就是牠的造型太接近人類，尤其是雙眼、長腳及牙齒，變相失去原著風格，感覺上就是「牠不是大家認識的超音鼠」。

當玩家對電影主角感到陌生的話，自然會失去代入感及期待。本來電影由占基利（JIM CARREY）飾演蛋頭博士（DR.EGGMAN）理應有看頭，在1990年代，本港不少影迷曾將占基利的誇張演技，跟星爺比較，他本身擅長拍喜劇，代表作包括《衰鬼上帝》、《蝙蝠俠與羅賓》、《變相怪傑》、《聖誕怪傑》等， 占基利幾年前患上抑鬱症，其影藝生涯走下坡，加上其前女友在2015年自殺，對他打擊更甚。如今這位荷李活笑匠重返熒幕，本來為《超音鼠》電影加添話題，可惜被造型風波所掩蓋。

導演JEFF FOWLER早前在社交網站留言，表示外界已傳遞清楚訊息，就是不喜歡超音鼠的設計，因此他會全力修改，希望做到最好。當然，我們不知道新修改版的效果如何，也不知道會否影響上映日期（美國暫定11月8日），希望會有好消息吧！

經典崩壞遊戲改篇電影（按下圖放大）

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