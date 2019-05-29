「五十嵐孝司」新作《血咒之城》Steam版預購開始

由日本知名動作遊戲《惡魔城》之父五十嵐孝司親手操刀，預計於6月18日在 PS4／Xbox One／PC 等平台發售的橫向動作冒險新作《血咒之城：暗夜儀式》（Bloodstained：Ritual of the Night／ブラッドステインド：リチュアル・オブ・ザ・ナイト）現於 Steam 平台上可以搶先預購，並公開預購視頻。

《血咒之城》使用 Unreal Engine 4 遊戲引擎製作，採用《惡魔城》系列粉絲們所熟悉的 2D 橫向卷軸類型動作玩法的探索動作遊戲。玩家們在遊戲中，將化身為因為鍊金術師而使得身體受到詛咒的女主角「Miriam 米莉安」，並為了解除詛咒，而在這座充滿哥德式風格與受到惡魔支配的巨大城堡展開無止盡的戰鬥冒險。

本次 Steam 預購在 6 月 19 日前購買遊戲都能享有優惠 10%的特別促銷價，想趁早入手的玩家們不要錯過這個機會喔，而 PS4、Switch 等版本的遊戲外觀也將於近日公布，敬請期待。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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