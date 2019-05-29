《哥布林殺手》劇場版定名「GOBLIN'S CROWN」2020日本上映

遊戲動漫
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電視動畫《哥布林殺手》的最新劇情將以劇場版呈現，定名為《哥布林殺手 GOBLIN’S CROWN》，將於 2020 年於日本上映，官方日前在舉行的特別活動「電視動畫《哥布林殺手》特別活動～GUILD PARTY 2019～」上公布了最新的概念 PV 與主視覺海報。

《哥布林殺手》是蝸牛くも老師在 GA 文庫目前正在刊行的輕小說作品，系列作已累計賣出 500 萬本，是題材相當特別的黑暗奇幻小說。描述以討伐哥布林而拿到銀等級的哥布林殺手，與受到他的幫助，此後便一同組隊的女神官兩人的冒險故事，其後加入了妖精弓手、礦人道士、蜥蜴僧侶，五人一起解決過各式各樣的哥布林難題。這次的劇場版則是描述一個永凍之地受到了哥布林的襲擊，哥布林殺手一行人將要去解救在暴風雪中被哥布林囚禁的新角色。

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新作的演出陣容承繼本篇，由原班人馬配音，包括梅原裕一郎、小倉唯、東山奈央、井口裕香、內田真禮、中村悠一、杉田智和、日笠陽子、松岡禎丞等豪華聲優群，未來應還會公布更多消息，請靜待後續報導。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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