《萊莎的鍊金工房 常闇的女王與秘密的隱藏之家》秋季登場

日前日本光榮特庫摩旗下以《鍊金工房》（舊稱《鍊金術士》）系列聞名的 Gust 公開了一段新作印象影片，當時就讓玩家們在猜測本作是否為《鍊金工房》的最新作品呢？

最新正式確定為系列新作，並命名為《萊莎的鍊金工房～常闇的女王與秘密的隱藏之家～》（中文名暫譯，原名：ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～），將登上 PS4／Nintendo Switch／PC（Steam）等平台，預定 2019 年秋季推出。

《萊莎的鍊金工房～常闇的女王與秘密的隱藏之家》海報

本作的角色設定與世界觀以及鍊金術調合還有整體系統將會煥然一新，代表《鍊金工房》系列將要踏出新的一步。腳本由 Gust 與《灼眼的夏娜》系列作者「高橋彌七郎」聯手打造，角色設定由插畫家「トリダモノ」擔任，而這次暱稱為萊莎的主角「ライザリン・シュタウト」 確定由聲優野口百合擔任配音，至於詳細的後續情報就敬請期待官方公布吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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