《Call of Duty: Modern Warfare》系列重啟　預告片及發售日公開

《決勝時刻》COD系列最新作《決勝時刻：現代戰爭》（Call of Duty: Modern Warfare）今（31）日正式公開首部預告影片，並揭露將於10月25日於全球發售 PC/PS4/Xbox One版本。

本作基於2007年版《決勝時刻：現代戰爭》(Call of Duty: Modern Warfare)重新構想，玩家們將在這場驚心動魄的冒險故事中扮演初級特戰兵，投身影響世界各國勢力消長的刺激任務。《決勝時刻：現代戰爭》將帶領玩家進入錯綜複雜的故事劇情，親臨瞬息萬變的殘酷戰場，直擊現代戰爭的幕後真相！Infinity Ward製作團隊傾力開發，《現代戰爭》帶領你回到故事原點，體驗經典系列，全新行動。

本作基於 2007 年版《決勝時刻：現代戰爭》重新構想。（《決勝時刻：現代戰爭》）

官方表示，本作將藉由震撼人心的單人戰役帶領玩家挑戰極限，玩家們將會與多樣的國際特種部隊一起穿梭於現代歐洲國際性城市以及紛亂中東戰場，進行懾人的隱密行動。而這不過是故事的開端。在《決勝時刻：現代戰爭》裡，玩家們將置身於令人身歷其境的故事當中，並在經典的多人遊戲中體驗究極的線上對戰，或是組隊合作進行一系列適合所有技術層級的精英行動。

根據 Infinity Ward 製作團隊表示，《決勝時刻：現代戰爭》將可以提供 PC、PS4、Xbox One 不同平台玩家一同遊玩，而且將不具有季票機制，方便在遊戲上市後，為玩家提供更多免費地圖以及內容，更多詳情有待官方後續公開。在這支預告片中，玩家熟悉的角色 Captain John Price 以「Bravo 6」喚起玩家的記憶，而當女聲問到「誰跟你一起行動？」John 回答道「就那些老戰友。」看來玩家可以期待許多《現代戰爭》的熟悉角色將在本作一起回歸！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO