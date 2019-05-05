《Call of Duty 決勝時刻》系列新作消息6月底公開　預定年尾上架

Activision Blizzard 社長「Rob Kostich」於最新公開的 2019 年第 1 四半期業績報告中指出，旗下人氣第一人稱視點軍事動作射擊 FPS 大作《Call of Duty 決勝時刻》系列，將於 2019 年 Q2（6 月底）前公開系列最新作情報讓玩家們確認！

據官方表示，這次預定於 2019 年 6 月底前公開的《Call of Duty 決勝時刻》系列最新作，目前預定將於 2019 年 Q4（10 月－12 月）推出上市；而說到將於 6 月底前公開，適逢 6 月美國 E3 電玩展開幕，屆時在 E3 發布最新情報的機率可說是非常地大。



至於究竟這款新作，會是《決勝時刻》的正統系列續作？抑或是《Modern Warfare 現代戰爭》系列新作？或是如《Ghosts 魅影》、《Infinite Warfare 無盡戰爭》那樣是獨立新作？則還有官方後續發表。（《Black Ops 黑色行動》系列四代才剛於 2018 年 10 月推出，因此應該不可能會是該系列續作…）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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