【COD BO4 決勝時刻：黑色行動4】食雞模式「全面封鎖」即日試玩

美國 Treyarch 開發、Activision 自 2018 年 10 月起在 PC／PS4／Xbox One 等平台推出的人氣軍事動作射擊遊戲《決勝時刻》系列作《決勝時刻：黑色行動4》（Call of Duty：Black Ops 4），官方宣布自 1 月 18 日起正式展開本作大逃殺模式「全面封鎖」（Blackout）的免費測試讓玩家們試玩體驗。

官方表示，本次「全面封鎖」（Blackout）大逃殺模式的免費測試自 1 月 18 日即日起至 1 月 25 日為止（PS4 版至 1 月 24 日為止，且沒加入 PS Plus 的玩家也能使用本作的線上多人同樂模式），有興趣的玩家們不妨現在就來趕快參加測試，體驗這個大逃殺模式獨特刺激的多人對戰樂趣！附帶一提，另外隨著「全面封鎖」（Blackout）免費測試的推出，目前官方也針對本作正式版推出優惠價活動，玩家們不妨現在就趕快上官網確認看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持願望成真基金會，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076