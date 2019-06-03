新手遊《勇者鬥惡龍Walk》現實與DQ世界結合冒險　隨街捉史箂姆

日本Square Enix 於今天舉辦《勇者鬥惡龍》手機新作發表會，並在現場正式公開系列最新作《勇者鬥惡龍Walk》（Dragon Quest Walk／ドラゴンクエストウォーク）與玩家們見面！目前本作預定將於 2019 年在 iOS／Android 等手機平台推出。

據製作人「柴貴正」表示，本作為一款由《白貓Project》等人氣手機遊戲開發商 Colopl,inc. 全新製作，搭載 GPS 定位系統並採用 Google Maps Platform 平台，將現實世界地圖與系列玩家們熟悉的《DQ》遊戲世界觀相結合推出的新作遊戲。在本作中，玩家們將扮演可愛的史萊姆在各地進行冒險，聽取村民們的煩惱來幫助他們，或是與關卡上的敵人戰鬥，享受最正統的《DQ》戰鬥冒險樂趣！

+ 16 + 15 + 14

同時本作也會將玩家們所熟悉的現實世界日常風景，搭配《DQ》獨特世界觀呈現，打造出不一樣的《DQ》現實世界，也為遊戲帶來更多趣味性與新奇性！

（《勇者鬥惡龍Walk》）

目的地系統

玩家可以在地圖上自由選擇自己想要前往的目的地，並讓角色隨著自己在現實世界移動不斷前進；同時在移動路線上也會有玩家們熟悉的系列怪物登場，玩家們可以點擊這些怪物來進行戰鬥；或是玩家們也可以點擊地圖上的罐子，不但可以回復自己的 HP／MP，還能藉此獲得藥草等各種道具；在目的地也會有各式各樣的事件任務觸發，或是在迷宮裡也會有頭目等怪物登場，玩家們在冒險途中，也要隨時注意自己的體力狀況，防備怪物的突然來襲，也讓冒險的緊張感與刺激性更加提升！

+ 3 + 2

地標系統

同時在本作中，也將會收錄各式各樣現實世界代表性的實際存在建築於遊戲內登場，例如像是本次官方發表會用作範例的東京塔等等，都將會在遊戲中一一登場。而且這些地標都還會有限定任務等待玩家們前來領取，玩家們可以多去各地的地標進行探索，接取這些限定任務來進行挑戰！

+ 3 + 2

自宅系統

在本作中，玩家們可以在地圖上設定自己的自宅場所，而且玩家們還可以在自己房子裡自訂各種家具進行裝潢；同時系列玩家們所熟悉，身為勇者必備，可以進入他人家裡翻箱倒櫃找道具的必備系統也依然存在，玩家們也可以去別人房子觀賞對方內部裝潢，並撿拾這些家裡掉落的道具做為己用；而且當玩家們回家後，還會有特殊的外出獎勵（會看玩家走路步數等設定獎勵），一旦獎勵點數額滿，還可提升自己的冒險等級上升唷！

+ 5 + 4 + 3

另外官方也宣布，將自6月11日起在日本關東地區舉辦封測體驗會，屆時將招募iOS／Android用戶各一萬名搶先體驗（招募活動自2019年6月3日～6月5日），讓玩家們可以搶先體驗這款《DQ》系列最新作不一樣的走路探索冒險樂趣！

將自 6 月 11 日起在日本關東地區舉辦封測體驗會，屆時將招募 iOS／Android 用戶各一萬名搶先體驗。（《勇者鬥惡龍Walk》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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