《Cytus II》限時免費下載！同步推出初音未來合作角色「Miku」

雷亞遊戲旗下《Cytus II》今（31）日更新 2.3.9 版本，遊戲本體於 App Store、Google Play 雙平台展開限時免費下載。本次更新與日本虛擬歌手初音未來合作，推出全新角色「Miku」，收錄 14 首兼具知名度與特色的樂曲。

開發團隊為 Miku 製作極具《Cytus II》風格的褲裝造型，並融合原有的初音未來元素，像是蒼綠色頭髮、鋸齒花樣的配件等。帶著專屬的全新劇情，Miku 即將席捲 Node 03。

虛擬歌手初音未來合作角色「Miku」

隸屬齊藤娛樂的新世代歌姬 Hatsune Miku，甫出道便以亮麗外型和絕美歌舞走紅，不過數月便迅速風靡 Node 03，更透過精神網路擄獲萬千粉絲的心。這是熱愛歌唱的她，從舞台上展開的一段故事。



隨著 Miku 的推出，同時也帶來以歷屆MIKU EXPO主題曲為中心準備的曲包，包含14首初音未來的知名歌曲，像是〈Blue Star〉、〈ラッキー☆オーブ〉、〈Miku〉及〈魔法みたいなミュージック！〉等。

（《Cytus II》）

以 MIKU EXPO 2016 主題曲所發表的〈Blue Star〉是八王子P 特有的數位聲音風格。是一首跨越國境將世界中的初音未來粉絲集結在一起的樂曲。作曲家八王子P 曾製作過〈Sweet Devil〉及〈気まぐれメルシィ〉等知名樂曲，號稱 VOCALOID 界的貴公子。

（《Cytus II》）

〈ラッキー☆オーブ〉為 MIKU EXPO 5 周年記念主題曲，具有壯闊感的 EDM。以日語歌詞為主軸所編織而成的詞句讓玩家容易朗朗上口，是世界級的流行樂曲。作曲家 emon(Tes.) 2010 年開始使用軟體「初音未來」進行音樂活動，至今為止發表過如〈shake it! 〉、〈どりーみんチュチュ〉等無數人氣歌曲。

（《Cytus II》）

本次曲包中更收錄一首由台灣作曲家3R2所製作的 Remix版〈ラッキー☆オーブ (3R2 Remix) 〉，改編出與原曲不同的可愛風格。

（《Cytus II》）

〈Miku〉則是由紐約的樂團 Anamanaguchi 創作，是全世界的初音未來粉絲都很熟悉的經典樂曲。

（《Cytus II》）

作為 HATSUNE MIKU EXPO 2018 Europe 主題曲的〈魔法みたいなミュージック！〉也收錄其中。作曲家為 OSTER project，是從 2007 年「初音未來」發售後立刻於影片網站投稿自創曲〈恋スルVOC＠LOID〉的知名作曲家。

（《Cytus II》）

其它歌曲包含雄之助的〈BREAK IT〉、 solpie的〈月西江〉…等樂曲，皆收錄在本次的「Miku」曲包中。《Cytus II》中以各具特色的譜面呈現這 14 首樂曲，希望滿足初音未來粉絲與遊戲玩家的共同期待。

（《Cytus II》）

「Miku」將在遊戲中進行為期一年的限時販售，至2020年5月31日止，於期間購買的玩家可永久在遊戲中遊玩。

Ｍiku (右)與NEKO#ΦωΦ(左)。（《Cytus II》）

為了回饋玩家與吸引新玩家投入遊玩，於 2.3.9 更新的同時，遊戲現有角色「Xenon」、「ConneR」也即日開啟角色限時半價活動。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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