《狼與辛香料 VR》上架！與賢狼赫羅的近距離接觸

日前在 Steam 平台上架的《狼與辛香料 VR》大家是否都看過了呢？以輕小說《狼與辛香料》為原作衍生，由 SpicyTails 製作的短短三話的 VR 動畫，最厲害的部分是居然還找回動畫聲優小清水亞美、福山潤兩位聲優配音！看完本篇之後還可以解鎖與赫羅互動的遊戲。雖然目前原作已經完結，但有了這部 VR 作品之後，喜歡《狼與辛香料》的粉絲們就可以利用 VR 設備與赫羅更加貼近了。

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在日前舉辦的「BitSummit 7 Spirits」上，GEMDROP 社的北尾先生接受了媒體的簡短訪問。GEMDROP 社本身有許多遊戲業務，這次的《狼與辛香料 VR》是他們 VR 項目的第四支作品。一年多前《狼與辛香料》的小說作者支倉凍砂老師直接連絡 GEMDROP 社，表示想將《狼與辛香料》 VR 化，這一年期間順利的將作品作出來，不只有 VR 動畫，也融合了遊戲的要素。

開發中比較辛苦的部分是在 VR 環境中抓出與赫羅距離感的結構調整，赫羅的躍動感與背景必須要與原作的世界觀相符，耳朵和尾巴的動作模組幾乎都是手動調整，北尾先生表示在這點上他們相當努力，也定期與支倉老師確認進度與動起來的樣子，再一面執行製作。

《狼與辛香料 VR》目前雖然只有在 Steam 與 Oculus 平台上架，不過 NS 與 PS4 的用戶們只要等到夏天就能玩到了，這也是多虧了群眾募資才完成的一款遊戲，所以希望當時參與募資的朋友們一定要好好享受！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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