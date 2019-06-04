《七大罪～光與闇的交戰～》 iOS／Android 手遊 正式開服

【七大罪 手遊】Netmarble 預定於今日在日本韓國 iOS／Android 等手機平台推出，日韓預約人數總計超過 550 萬人，鈴木央人氣同名動漫改編的超正統幻想冒險 RPG《七大罪～光與闇的交戰～》（The Seven Deadly Sins：Grand Cross／七つの大罪 ～光と闇の交戦～，中文名暫稱），官方宣布即刻起在 App Store／Google Play 開放本作事前下載讓玩家們先行下載安裝，至於遊戲部分預定將於日本時間 14:00 正式開服！

本作為一款以日本漫畫家「鈴木央」同名人氣動漫大作《七大罪》為題材，由 Netmarble 與 Funnypaw 共同推出的超大型手機 3D 戲劇性冒險 RPG。在遊戲中，除了將會網羅包括《七大罪》梅里奧達斯與伊莉莎白公主等人氣主角們登場讓玩家們選擇操縱使用之外，還將會收錄豐富的服裝道具讓玩家們來進行自訂打扮，讓玩家們在手機上可以回味體驗原作故事壯闊的冒險，對抗包括魔神族十戒等眾多強敵，享受最爽快刺激的魔法對戰樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO