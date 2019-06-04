Mega Drive Mini 公布第四彈作品　追加作FANS完夢、更可合體MD塔

老機迷等了很久的迷你版Mega Drive Mini預定9月19日推出，當中收錄40款作品已經公開30款。近日隨著SEGA 59周年祭，終於公布此機最後的10個作品：

日版Mega Drive Mini舉行直播節目「『メガドライブミニ』びっくり話」，終於公布最後10個收錄作品。有收錄如《重裝機兵》、《夢幻模擬戰2》等名作。此外更追加2個新作品，街機版重新移植及監修的《Darius》、以及當年因版權訴訟事件，令SEGA回收及廢棄掉的MD版《Tetris俄羅斯方塊》（現時少量早期流出品成了天價遊戲）。連同早前30款作品總共有42作，SEGA/MD Fans必然要入手了。

第四彈名單的12款作品（點擊查看）：

+ 20 + 19 + 18

節目中更公開了主介面

可以像遊戲櫃那樣排列

早前公布的30款作品：

+ 26 + 25 + 24

節目中更公布推出Mega Drive Mini的便攜包，可收納主機、兩個Fighting Pad 6B手掣、電源線及HDMI線。在最後更公布裝飾用的Mega Drive Tower Mini，包含像Mega CD、Super 32X 等小配件，可以浪漫地為Mega Drive Mini「合體」，還原Fans 心目中最強主機「MD塔」。

Mega Drive Mini 收納包

Mega Drive Mini 收納包

Mega Drive Tower Mini 忠實還原MD合體

Mega Drive Tower Mini

今次的直播為日本版，要注意MD迷你版主機分有日版Mega Drive Mini、亞洲版Mega Drive Mini以及美版SEGA Genesis Mini。三部機的收錄作品都有若干不同，其餘兩版本的收錄遊戲應該會在稍後公布，選購前要注意。