Mega Drive Mini 公布第四彈作品　追加作FANS完夢、更可合體MD塔

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

老機迷等了很久的迷你版Mega Drive Mini預定9月19日推出，當中收錄40款作品已經公開30款。近日隨著SEGA 59周年祭，終於公布此機最後的10個作品：

日版Mega Drive Mini舉行直播節目「『メガドライブミニ』びっくり話」，終於公布最後10個收錄作品。有收錄如《重裝機兵》、《夢幻模擬戰2》等名作。此外更追加2個新作品，街機版重新移植及監修的《Darius》、以及當年因版權訴訟事件，令SEGA回收及廢棄掉的MD版《Tetris俄羅斯方塊》（現時少量早期流出品成了天價遊戲）。連同早前30款作品總共有42作，SEGA/MD Fans必然要入手了。

第四彈名單的12款作品（點擊查看）：

+20
+19
+18

節目中更公開了主介面

可以像遊戲櫃那樣排列

早前公布的30款作品：

+26
+25
+24

節目中更公布推出Mega Drive Mini的便攜包，可收納主機、兩個Fighting Pad 6B手掣、電源線及HDMI線。在最後更公布裝飾用的Mega Drive Tower Mini，包含像Mega CD、Super 32X 等小配件，可以浪漫地為Mega Drive Mini「合體」，還原Fans 心目中最強主機「MD塔」。

Mega Drive Mini 收納包

Mega Drive Mini 收納包

Mega Drive Tower Mini 忠實還原MD合體

Mega Drive Tower Mini

今次的直播為日本版，要注意MD迷你版主機分有日版Mega Drive Mini、亞洲版Mega Drive Mini以及美版SEGA Genesis Mini。三部機的收錄作品都有若干不同，其餘兩版本的收錄遊戲應該會在稍後公布，選購前要注意。

《七大罪～光與闇的交戰～》 iOS／Android 手遊 正式開服
RPG《勇者鬥惡龍 創世小玩家2 》Switch 繁中版8月9日發售
《白色鋼鐵X》發售日公開　Switch／PC／PS4版同步推出
全新RPG《Last Idea》評測　裝備靠運氣、進化走向可自調
新手遊《勇者鬥惡龍Walk》現實與DQ世界結合冒險　隨街捉史箂姆
【實測】對應GG等Sega遊戲！玩盡經典Retro Freak Mega Black版
【露露亞的鍊金工房】70小時爆機評價：完成度高內容豐富誠意之作
《LoveLive！學園偶像祭All Stars》本年秋後登場　打造Live Show
【GRANBLUE FANTASY VERSUS】碧藍幻想GBF VS 封測試玩報告
《人中之龍5：實現夢想者》登場　公關俱樂部追加親密互動小遊戲
《多啦A夢牧場物語》預定秋季登場　神奇法寶帶來不一樣牧場體驗
Switch《薩爾達節奏：節奏地牢 feat. 薩爾達傳說》宣布6月發售
【露露亞的鍊金工房．攻略】鍊金謎語之書隱藏章節999品質解法
《Call of Duty: Modern Warfare》系列重啟　預告片及發售日公開
Ghost Recon Breakpoint 搶先爆　Ubisoft E3展前全球直播發表會
《伊蘇IX》26/09推出PS4版　官方公開新登場怪人、珍藏版新情報
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。