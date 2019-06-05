《R-Type Final 2》眾籌平台製作企劃正式開始

日本 Granzella Inc. 預定於 PC／PS4／Nintendo Switch／Xbox One 等平台推出的人氣橫向卷軸類型射擊遊戲《R-Type》系列新作《R-Type Final 2》，宣布自即日起正式在「KickStarter」群眾募資平台展開募資活動，募資時間自即日起至日本時間 2019 年 6 月 12 日 00:00 為止，預定目標金額 4,500 萬日圓。

據官方表示，玩家們只要參與募資，且金額超過 18,700 日圓以上，除了可以得到包裝版遊戲外，還可以獲得原創Ｔ恤、美術設定集、原聲光碟、或是名字紀錄在工作人員名單上的權利等等，有興趣的玩家們可以趁現在先上群募平台確認看看！（附帶一提，截至 6 月 4 日 16:00 為止，目前達成金額約 26,862,503 日圓，贊助人數約 2,010 人，從募資平台資訊來看，本作可能會在 2020 年 12 月左右推出。）

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附帶一提，本作為官方獲得 Irem Software Engineering 授權開發的人氣橫向卷軸類型射擊遊戲《R-Type》系列最新作，遊戲不但將會對應 16:9 寬螢幕畫面演出，而且還將會把之前《R-Type Final》等系列登場玩家機體再度收錄登場（預定登場機體超過數十機），並將會加入可以讓玩家們來自訂改裝自己機體的改裝要素，讓玩家們可以自由設計自己機體的外觀顏色、武器種類等要素，自訂最適合自己的機體來進行關卡攻略！

除此之外，為了讓更多玩家都可以體驗《R-Type》系列爽快刺激的射擊戰鬥樂趣，本作也將會搭載可以讓玩家們因應自己實力調整難易度的難易度選擇設計，以及可以將自己分數上傳到網路上與其他玩家競爭的線上排名社群要素，讓玩家們可以藉此來一較高下，讓其他人見識自己高強的實力水準！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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