PC動作冒險作品《Shadows of Doubt》亮相

《Shadows of Doubt》是一款由獨力開發團隊 ColePowered Games 所打造的 PC 作品，而該作所採用的是動作冒險玩法，讓玩家在一個混合工業化 1980 年代風格的世界中扮演情報販子，透過蒐集和販售情資的手段來賺取資金過活。

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遊戲世界中的政府將維安工作交給民間組織負責，玩家可能會接到調查連續殺人犯的案子，不過也會因為四處調查而蒐集到各式各樣的額外情報，而遊戲所打造的是一個充斥者秘密和謊言的世界，「情報」在這樣的狀態下便有如槍刃般的存在。

獲取情報的方式有很多種，遊戲中的建築都會是可直接進入互動的，代表玩家可直接闖進住宅，透過翻閱檔案庫、搜刮情資或是駭進保全系統等方式來尋找。每個 NPC 都會有自己的住所、工作、喜好等等設定，玩家也可透過獲取這些資訊讓自己在該世界中掌握更多的優勢。遊戲目前還處於開發階段，但有興趣的人也可至 Steam 頁面查看更多相關資訊。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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