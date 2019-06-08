Switch《Grandia HD Collection》冒險奇譚I．II HD重製版發布

【Grandia 冒險奇譚 HD重製】日本GungHo Online Entertainment之前曾宣佈，預定於Nintendo Switch主機上推出將Game Arts開發的人氣RPG《Grandia 冒險奇譚》（グランディア）一、二代移植重製的HD版，如今官方又有相關最新情報要公開給玩家們知道了！

據官方表示，《Grandia 冒險奇譚》一、二代的HD重製版將於近期以《Grandia HD Collection》的名義於 Switch主機上推出，同時隨著 Switch 版上市，官方也將會同步把目前在PC上推出的《Grandia II Anniversary Edition（冒險奇譚2 紀念版）》更名為《Grandia Remaster》。同時Switch版一、二代將會對應日文語音字幕，原本只有對應日本語音的 PC 版也將會配合名稱變更對應UI／字幕的日文化！



官方也宣布，即將於近期推出的一、二代HD重製版，不但在UI、點陣美術、質感美術畫面等各方面都會大幅加強，就連切入視覺演出也都會徹底強化，PC版還將會對應寬螢幕演出，讓玩家們可以在更加進化的遊戲環境下，重新回味體驗這款人氣RPG系列的壯闊故事冒險魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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