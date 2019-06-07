六月PS Plus超正免費遊戲　超音鼠狂熱、Borderland邊緣禁地合輯

每逢月頭又到看看PlayStation Plus Free Play送什麼遊戲的時候，今個月送的兩個作品都是良作，而且罕有地送一款為DLC全集合，未入手的記得月底前加入遊戲庫，隨時下載玩了。

香港PlayStation公布六月份港服PlayStation Plus會員優惠，Free Play免費送《Sonic Mania》及《Borderland:The Handsome Collection》。前者是由超音鼠的超級忠實Fans製作室Headcannon和PagodaWest Games開發的遊戲，其成員多年來Hack過、Port過及改良過不少Sonic遊戲的Rom，熱愛到自行製作Sonic遊戲並向SEGA自薦，後來演變成此傳奇作品，更獲得極高評價。

不妨看一下Video Game Dunkey Review：

而《Borderland:The Handsome Collection》就是2012年《Borderland 2》與2014年《Borderland:The Pre-Sequel》（續集前傳）的集合版，而且更包含兩作全部數十個的DLC內容，份量極大。未玩過的可以在《Borderland 3》推出之前免費熱身一下了。

兩款作品再包含所有DLC（影片截圖）

至於日版PS Plus方面，優惠的亦是此兩款遊戲，但要注意Borderland合輯是優惠價100 YEN。