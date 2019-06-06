【SAO刀劍神域】桐人黑劍實體化　勁多功能大叫：星爆氣流斬

遊戲動漫
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《Sword Art Online刀劍神域》桐人的黑色愛劍「闡釋者」（Elucidator）非常象徵性，近日Good Smile就公布聯同Cerevo，將此劍實體化！

Good Smile大家都識，而Cerevo是日本家電及設計品牌，之前都曾推出過像《Psycho Pass》特殊手槍DOMINATOR、以及《攻殼SAC》塔奇克馬多腳戰車等產品。今次兩廠就挑戰高科技劍型製品。先看影片：

此桐人黑劍內置700顆LED燈，劍身能夠發出不同光芒，而且亦能配合劍技發出聲音。此劍內置了像SLANT、VORPAL STRIKE、STARBURST STREAM（星爆氣流斬/星光連流擊）等作品中的6種劍技，可配合揮劍動作呈現聲光效果，而且16連斬的星爆氣流斬，更能夠以聲音辨識或者按鈕來發動。此外還提供了手機連動App，可以更改劍的燈光展示模式、RGB調色、變更音效等等。

像桐人那樣發動劍技吧！！！（官網截圖）

此魔劍High-Grade Electronic Toy 闡釋者還設有兩個版本，普通版及Special Edition。特別版除了劍本體外還附有特製劍箱，而且劍把以真羊皮製作（普通版為合成皮）、劍柄一部份為鋁雕刻＋陽極處理。

桐人High-Grade Electronic Toy 闡釋者圖片：

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想做桐人出有聲光的星爆氣流斬，價錢也不便宜。High-Grade Electronic Toy 闡釋者普通版索價109,091日圓+消費稅、特別版則要136,364日圓+消費稅。現時接受預訂並於8月22日止，預計會於2020年4月出貨，詳情可上Good Smile 特設官網看看。

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