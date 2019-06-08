《Pokémon GO》最新線下實體活動登陸日本橫濱　暑假八月登場！

美國Niantic目前營運中的人氣手機AR抓寶遊戲《Pokémon GO》，宣佈將自8月6日起在日本神奈川縣橫濱市推出最新線下實體活動「Pokémon GO Fest 2019 Yokohama」與各位訓練家們一起同歡！

《Pokémon GO》官方圖片

在這次預定於8月6日～8月12日在日本神奈川縣橫濱市舉辦的「Pokémon GO Fest 2019 Yokohama」，為官方繼之前6月為止在美國芝加哥、7月在德國多特蒙德舉辦的「Pokémon GO Fest」之後亞洲太平洋地區最新一波的場次活動！目前本活動預定將會在橫濱的山下公園、臨港公園與橫濱紅磚倉庫等三個舞台進行，活動期間將會有平常難得一見的寶可夢在現場出現（這才算是有誠意!!），讓訓練家們可以好好把握時間捕捉這些平常難得一見的寶可夢加入自己的收藏！

官方也宣布，本次的「Pokémon GO Fest 2019 Yokohama」，雖然提供訓練家們免費參加，但入場卻是採取事前招募制的方式進行，招募時間自日本時間6月19日8:00～6月28日8:00，想參加活動的粉絲們，不妨現在就趕快先上活動頁確認看看，以免錯失報名入選的機會！

另外官方也宣布，即將於 台灣時間6月8日本周六下午 15:00～18:00 舉辦的「懶人獺」社群日活動，訓練家們只要於活動期間（包含活動結束後一小時內，也就是 15:00～19:00 為止）讓懶人獺進化為請假王，將可以學會特殊招式「泰山壓頂」！由於活動期間誘餌模組效果不但將延長為三小時，孵蛋所需行走距離也將縮短為平常的 1/4，對於想解本次驚喜週孵蛋任務的訓練家們來說可是大好良機，訓練家們可要好好把握時間！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO