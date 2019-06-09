【E3 2019】 各廠期待大作　18款遊戲展前發布會預測

每年遊戲界最大的盛事E3 2019快將舉行，其展前發布會亦是各機迷不惜通宵留守亦要觀看的直播節目。今年雖然PlayStation不參展，也不舉行發布會，但其他廠商亦繼續積極參與，尤其是Xbox更是重鎚出擊，集合了各廠名單有傳發布會更要2個小時。如果未知有什麼遊戲令機迷期待的話，以下就同大家回顧兼數數：

Final Fantasy VII Remake

不需多介紹的最期待JRPG重製作，早前於State of Play公布了新片，明確表示「六月情報解禁」，於E3 SQUARE ENIX發布會有新情報的可能性極高。多個傳聞更加表示E3會有得試玩，甚至之後會有DEMO提供DOWNLOAD。希望傳聞成真。

The Avengers

SQUARE ENIX與旗下兩間子公司CRYSTAL DYNAMICS與EIDOS MONTREAL（開發TOMB RAIDER及Deus Ex）製作的MARVEL復仇者新作，公布了兩年終於明言會在今年E3有新情報，各位MARVEL FANS拭目以待。

Watch Dogs 3 看門狗3

有不少傳聞的Watch Dogs 3，最大的外洩點是從Amazon UK的產品描述流出，舞台為英國脫歐後的倫敦，而且玩家可以在開放世界中，控制任何的NPC角色。在近日Watch Dogs的官方Twitter亦公布新的設計圖，而且留下「God Save the NPCs. Reveal at E3」之訊息。

GEARS 5 （Gears Of War 5）

上年E3公布的Gears Of War最新一作，由上集的開發室The Coalition開發，已預定為2019推出，相信也是今年XBOX發布會的重點項目。

Borderlands 3 邊緣禁地3

超正多人連線打寶FPS第三集，已經率先公布2019年9月13日推出，而且近月更舉辦活動展示了部份Gameplay。已經確定會在Xbox發布會登場，不知道會否展示更多新東西。

Elden Ring

傳聞已久，E3前夕外洩了的作品，由From Software的宮崎英高聯合權力遊戲小說原作者George RR Martin合作製作。傳聞是開放世界並可騎馬探索不同國度，以及可攻略國王吸收奪取其能力。傳聞是否正確應該可以在E3看到。

Tales of Arise

同樣地在E3前夕外洩了的作品，沒想到日系JRPG也會在E3發布會登場。此作是沒有了馬場英雄的傳說系列新作，從畫面到遊戲系統都進行了革新，講述兩個行星、不同世界的兩個人。期待E3更多情報

Doom Eternal

同樣是上年E3展出的作品，為2016年Doom Reboot後的續集作。Doom Eternal已經公布過令人驚喜的Gameplay，開發度也比Starfield或Elder Scrolls VI高很多，E3可能會公布發售日吧。

Monster Hunter World : Iceborne

今年Capcom亦都參展E3，將會提供大型的MHW Iceborne試玩。Iceborne本身在YouTube已經展出了很多內容，包括迅龍、轟龍、所有武器新招式等，有自己的發布程序。是否會在Xbox發布會有新東西，似乎機率並不很高。

Resident Evil 3 Nemesis Remake 生化危機 3重製版

美版的Resident Evil 3 Nemesis即是日版的BIO HAZARD 3 LAST ESCAPE。繼重製1及2之外，CAPCOM重製3也是順理成章。而官方Twitter也自己製作了傳聞，發布了一張RE2的圖片並有一個大洞，FANS認為此洞不是由2的暴君做成，而是由3的追跡者（Nemesis）才可以做到。

The Outer Worlds 外圍世界

Obsidian黑曜石工作室的最新作，有著神作Fallout: New Vegas（當年黑曜石代工）的感覺，而且部份員工也是原祖Fallout 2的班底。自由度與黑色幽默並存，真正舊代Fallout風味的作品。此作已預定年內推出，早前有Steam Store意外洩露更指8月6日（但遊戲是Epic Store先行），看看E3公布是否屬實。

Call of Duty: Modern Warfare 決勝時刻4：現代戰爭

Call of Duty最出色的系列一定是MW（Modern Warfare），而Activision早前就公布此Reboot作，更公布會於10月25日推出。Activision在E3會有自家的展場，但今年PlayStation沒有發布會，不知道它會否改在Xbox發布會出現。

Cyberpunk 2077 電馭叛客2077

Witcher 3發開廠、最令機迷期待的CD PROJEKT RED 新作。於上年E3公布後亦推出過一段極長48分鐘、神一樣的Gameplay片段。上年此作是在Xbox發布會登場，不過CD PROJEKT RED本身不太注重現場參展，上年只是閉門式展示內容，今年則是小攤位參展。無論如何，極期待有新片公布。

Luigi’s Mansions 3

於上年Direct公布的作品，已預定於今年內推出。E3已知會提供試玩，而發布會也可能會有更多遊戲畫面，以及公布發售日。

The Legend of Zelda: Link’s Awakening 薩爾達傳說 夢見島

Zelda於Game Boy時代夢見島的經典重製，同樣已公布了年內推出，E3可能有發售日。

Harvest Moon: Mad Dash 豐收之月Mad Dash

牧場物語Fans期待的新作，已預定於Switch及PS4登場，而且更公布會於E3發布會露面（多數是任天堂部份）。Harvest Moon是以前「牧場物語」的英文版譯名，但因為Marvelous轉移了北美代理，現時是由Natsume沿用名字並自行開發，應該要改稱為豐收之月了。

Metroid Prime 4

早於兩年前E3 2017已經公布的Metroid新作，極受機迷期待。但於1月時任天堂發表影片，高橋伸也宣布Metroid Prime 4的開發質素未如預期，於是找回了原祖Metroid的開發室Retro Studios，並宣布由頭到尾重新再做。此舉令Metroid Prime 4再需一段長時間開發。而經過了半年左右，不知道E3會否公開一些眉目呢。

Dying Light 2 垂死之光2

上年公布的喪屍開放世界Dying Light新作，其自由度、劇情選擇的影響、局面變化等令機迷極期待。不過作品一年間並沒有很多消息，期望再次在E3令大家驚喜。

大作點止咁少……

上面名單還有很多期待作品未有列入，例如Pokemon 劍/盾、火紋風花雪月、Persona 5 Royal、柏德之門 3等等，因為這些作品都已經在E3前自行公布。另外Bethesda的 Starfield 及 The Elder Scrolls VI 也由Hodd說明今年不會有新情報，所以Fans可以不需太期待。此外筆者亦私心期待著 Xenoblade X 2，雖然沒有什麼傳聞，不過那個結局後才展開的故事還沒有完呀！