Ghost Recon Breakpoint 搶先爆　Ubisoft E3展前全球直播發表會

【Ghost Recon Breakpoint 】Ubisoft 今（30）日宣布，將在台港時間6月11至14日電子娛樂展（Electronic Entertainment Expo，簡稱 E3）上展出備受期待的全新遊戲陣容，並公開人氣遊戲情報。Ubisoft E3 2019展前發表會將在台灣時間6月11 凌晨4點（UTC+8）正式展開，並於凌晨3點開始展前發表會暖場節目，讓觀眾將可以第一時間獲得最新遊戲更新資訊。本次官方將提供全程同步中文口譯讓玩家零時差的獲得第一手資訊。

【Ghost Recon Breakpoint】在展前發表會上預計搶先揭露重量級作品情報，包括《火線獵殺：絕境》、《全境封鎖 2》和《榮耀戰魂》的全新遊戲內容。發表會結束後，將有特別來賓參加《虹彩六號：圍攻行動》名人表演賽，相關詳細資訊將陸續公佈。

「電玩遊戲對娛樂和社會的影響日益增長，而E3是頌揚此一美妙文化和熱情展望未來的絕佳機會」，Ubisoft 共同創辦人暨執行長 Yves Guillemot 表示：「今年，Ubisoft 人才濟濟的開發團隊帶來了形形色色的遊戲世界，讓玩家能夠自由地表達自我，以及學習和成長。我們迫不及待想和大家分享這一切！」今年E3電玩展將在美國當地時間6月11至13日於美國洛杉磯會議中心舉辦，玩家將能親自於會場試玩一些最新揭露的遊戲作品、把握超酷的拍照機會擺出精彩姿勢、購買一些Ubisoft商店販售的時髦商品，以及觀賞現場由開發人員進行的遊戲展示。此外，只要到Ubisoft展區遊玩任何一款遊戲，就可以透過Ubisoft Club獲得免費的遊戲內獎勵，請記得在前往展場前事先準備好你的QR碼。

如果你無法親自參加這場盛會，你依然可以透過在該週展覽期間每天播送的「Ubisoft E3 展場直播」節目感受現場熱烈氣氛。每天凌晨2點開始的直播節目，將會提供深度的遊戲巡禮、開發人員專訪以及對戰內容。觀看節目就可以獲得一些 Twitch Drops，另外還有Ubisoft Club準備的粉絲好康包，包含了精美的手機桌布和其他更多贈品內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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