E3 2019：《Ghost Recon Breakpoint火線獵殺：絕境》制裁者現身

Ubisoft預定10月4日推出的《火線獵殺》系列最新作《火線獵殺：絕境（Ghost Recon Breakpoint ）》在UBI E3 2019發表會中，邀請到飾演主要反派「戰狼」首領的影星莊柏恩瑟現身會場，帶來全新宣傳影片，同時宣布將在9月5日展開BETA測試讓玩家搶先體驗。

《火線獵殺：絕境（Ghost Recon Breakpoint）》將帶領玩家來到神秘的南太平洋群島「奧羅亞」，這裏從最高聳的峽灣、雪峰、到最深的沼澤地和熔岩平原一應俱全，玩家將從匿蹤、遠程、以及突擊的兵種類別中選你所好進行冒險。而玩家要面對的是是前魅影小隊成員柯爾D沃克上校所領軍的「戰狼」部隊。

其中飾演主要反派「戰狼」首領「柯爾D沃克上校」的影星，《制裁者》的演員莊柏恩瑟驚喜現身會場，他表示在《火線獵殺：絕境》中玩家將會面對這位前任魅影成員，並且藉由跟他交手的過程中，了解他對於魅影，以及島上無人機科技所持有的立場與觀點。

開發團隊於現場也宣布《火線獵殺：絕境（Ghost Recon Breakpoint）》的單人模式將提供AI夥伴隊友一同攻略任務，並且將在上市前夕，於2019年9月5日展開BETA封測，玩家可至官方網站註冊申請抽選資格。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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