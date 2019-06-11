【E3 2019】《復仇者聯盟》遊戲　4人連線合戰．原創故事又玩慘劇

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【E3 2019直擊】Square Enix公開《復仇者聯盟 Avnegers》遊戲版細節，全新原創故事、Ironman、美國隊長有全新造型，確定可4人連線，2020年5月推出，PS4將率先提供試玩，並有獨家DLC。

【E3 2019 Square Enix】《復仇者聯盟 Avnegers》遊戲版，遊戲故事發生在美國三藩市，西岸復仇者總部開放日（A-DAY），本來各英雄想與叱同樂，誰知引來敵人突襲，Iron man新開發的能源失控爆炸，死傷無數，而可憐的美國隊長羅樂林上身，又死一次。
復仇者被視為罪人並解散，雷神掉了神鎚在老美石像前，Tony跟Hulk鬧翻……故事一跳5年，新的威脅出現，復仇者又要再結集。

雷神的GAME版裝甲真的有點萬聖節COSPLAY感覺……

遊戲版Tony Stark不單長頭髮，似乎比電影版設定上更年輕。

Hulk沒大變，仍然always angry

+16
+15
+14

可憐的美國隊長羅樂林上身，又死一次。

遊戲版《盜墓者羅拉》（Rise of the Tomb Raider）的Crystal Dynamics Games與Marvel Games合製，看預告應該是立體動作遊戲，按照不同角色，會打到上天落地，連黑寡婦都有飛行背包。玩家可自由安排各英雄的能力升級，並可參加4人連線戰鬥，根據公布，《復仇者聯盟 Avnegers》遊戲版不會再有lootbox等課金元素，所有DLC都會免費。此外，PS4用家將可率先下載試版，更有獨家內容。(將於2020年5月15日，於PS4/XBOX/PC/Stadia發售)

按照不同角色，會打到上天落地，連黑寡婦都有飛行背包。玩家可自由安排各英雄的能力升級，並可參加4人連線戰鬥

【E3 2019】《復仇者聯盟》遊戲版將於2020年5月15日推出

one more thing
蟻俠壓軸出場 PS4率先用到?

有趣是，大會提及PS4獨家元素後，就播出第一代 Ant Man蟻俠Hank Pym（即電影版中的老蟻俠，但game內是年輕的），難道他會是PS4限定人？應該不會吧，其他平台玩家會殺人的。

第一代 Ant Man蟻俠Hank Pym在發布會最後短片中出現

【E3 2019】Remake FF7 重製版 Tifa 迪花登場、戰鬥可一鍵轉角色
《最終幻想7重製版》上市但「中國大陸」除外？原因或是故事內容
E3 2019 試玩WATCH DOGS LEGION 看門狗：自由軍團 倫敦全民黑客
【E3 2019】《Ori 聖靈之光 2》2020年發售　繼承繪本幻想風格
【E3 2019】Outer Worlds 科幻RPG 宣傳影片公開　10月正式發售
【E3 2019】DOOM Eternal 超爽新片　PvP人魔大戰、發售日公布
【E3 2019】Fallout 76大救亡　免費更新加NPC劇情/52人大逃殺
【E3 2019】三上真司恐怖新作 GhostWire 東京怪奇消失事件
【E3 2019】龍珠Project Z定名格古洛傳！ARPG新片 超西戰菲利
E3 2019：Xbox懶人包、新機「Scarlett」公布！Halo、Gear 5列陣
E3 2019：ELDEN RING公布！DS宮崎英高x權力遊戲George RR Martin
【E3 2019】奇洛李維斯登場！Cyberpunk 電馭叛客 2077公布發售日
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。