【E3 2019】《復仇者聯盟》遊戲　4人連線合戰．原創故事又玩慘劇

【E3 2019直擊】Square Enix公開《復仇者聯盟 Avnegers》遊戲版細節，全新原創故事、Ironman、美國隊長有全新造型，確定可4人連線，2020年5月推出，PS4將率先提供試玩，並有獨家DLC。

【E3 2019 Square Enix】《復仇者聯盟 Avnegers》遊戲版，遊戲故事發生在美國三藩市，西岸復仇者總部開放日（A-DAY），本來各英雄想與叱同樂，誰知引來敵人突襲，Iron man新開發的能源失控爆炸，死傷無數，而可憐的美國隊長羅樂林上身，又死一次。

復仇者被視為罪人並解散，雷神掉了神鎚在老美石像前，Tony跟Hulk鬧翻……故事一跳5年，新的威脅出現，復仇者又要再結集。

雷神的GAME版裝甲真的有點萬聖節COSPLAY感覺……

遊戲版Tony Stark不單長頭髮，似乎比電影版設定上更年輕。

Hulk沒大變，仍然always angry

+ 16 + 15 + 14

可憐的美國隊長羅樂林上身，又死一次。

遊戲版《盜墓者羅拉》（Rise of the Tomb Raider）的Crystal Dynamics Games與Marvel Games合製，看預告應該是立體動作遊戲，按照不同角色，會打到上天落地，連黑寡婦都有飛行背包。玩家可自由安排各英雄的能力升級，並可參加4人連線戰鬥，根據公布，《復仇者聯盟 Avnegers》遊戲版不會再有lootbox等課金元素，所有DLC都會免費。此外，PS4用家將可率先下載試版，更有獨家內容。(將於2020年5月15日，於PS4/XBOX/PC/Stadia發售)

按照不同角色，會打到上天落地，連黑寡婦都有飛行背包。玩家可自由安排各英雄的能力升級，並可參加4人連線戰鬥

【E3 2019】《復仇者聯盟》遊戲版將於2020年5月15日推出

one more thing

蟻俠壓軸出場 PS4率先用到?

有趣是，大會提及PS4獨家元素後，就播出第一代 Ant Man蟻俠Hank Pym（即電影版中的老蟻俠，但game內是年輕的），難道他會是PS4限定人？應該不會吧，其他平台玩家會殺人的。