E3 2019 試玩WATCH DOGS LEGION 看門狗：自由軍團 倫敦全民黑客

【WATCH DOGS LEGION / 看門狗：自由軍團】Ubisoft於美國電子娛樂展（E3 2019）中，公開《Watch Dogs》（看門狗）系列最新作：自由軍團（Legion），玩家將由美國轉戰英國倫敦，更有創新玩法：全民也是黑客，共同入侵城市內科技監控大作戰！

《看門狗：自由軍團》（WATCH DOGS LEGION ）為系列第三部作品，前作都以美國城市為背景，早前傳聞遊戲舞台將搬到英國倫敦，在較早前的Ubisoft E3發布會上終於獲得證實，同時更改變系列以往只能操作一個角色玩法，亦比《GTA V》更進一步：全城NPC黑客角色都可操作！

故事背景為近未來世界的英國倫敦，政府以各種科技全面監控市民生活，一群黑客不甘受控，開始秘密集結，並組織起來對抗。玩家可以在《WATCH DOGS LEGION》世界內與同路人通訊，在倫敦選擇不同角色進行任務，當中每個黑客身份神祕，有科技專家、前格鬥家，甚至是曾當殺手的老婆婆，當中玩家可操控超過20個角色，以不同的技能進行任務。

《WATCH DOGS LEGION》新看門狗系列作，遊戲舞台搬至倫敦。

科技可以如何幫助玩家？在官方影片及試玩中，特定角色可以隱形及自動駕駛載具脫離險景，另外玩家的角色由於可以隨意選擇城中的不同黑客，特定角色可進行潛行、硬闖或特種部隊射擊，視乎玩家敵對狀況，選擇不同的應對方式。在現場首個試玩版中，玩家更可以一試新元素：蜘蛛機械人，結合偵測敵人位置及進行攻擊！

+ 4 + 3 + 2

宅民黨記者深入E3 Ubisoft的試玩區，並錄得當中約2分鐘片段；當中試玩包括以蜘蛛機械人潛入敵方陣地，進行監察及攻擊。而試玩中亦可操控前身為殺手的老婆婆，更會爬牆及潛行，似乎結合其他角色輔助，進行任務的方式亦大大增加創意及無限可能性！

《Watch Dogs Legion》（看門狗：自由軍團）亦公開推出日期，預定為2020年3月6日，推出PS4、PC（Uplay）及Xbox One。