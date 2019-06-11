【E3 2019】《全境封鎖2》2020重回紐約　與Netflix合拍改編電影

Ubisoft針對發售營運中的線上遊戲《全境封鎖 2》公開後續更新時程概要，將於2020年藉由八人掠奪戰帶領玩家重回紐約，同時發表與Netflix合作拍攝改編電影的訊息。

在推出八人掠奪戰「黑暗時刻行動」之後，《全境封鎖 2》的擴充篇章「EPISODE 1」將在七月帶領玩家深入叢林進入國家動物園，「EPISODE 2」則在秋季目標則是奪回五角大廈，而在2020年初，藉由新的八人掠奪戰，玩家將重回紐約，現場同時釋出預告影片。

另外有關電影改編進度，將與Netflix合作拍攝《湯姆克蘭西：全境封鎖》系列電影，目前演員陣容的相關情報確認為影星謝茜嘉謝西婷以及積佳蘭賀，劇本則由拉夫朱德金斯進行改編，預計以紐約「錢流感」爆發大規模傳染破壞社會秩序的背景，描述國土戰略局特工如何拯救倖存者。



同時官方宣布在6月13日至16日期間《全境封鎖 2》將開放免費遊玩，給尚未購入遊戲的玩家有體驗試玩的機會。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO