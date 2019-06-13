【E3 2019】Xbox串流遊戲服務xCloud試玩後感：超乎想像地順暢

【E3 2019 現場試玩報告】微軟（Microsoft）的串流遊戲服務xCloud其實目前並未有太多詳情公開，不過在E3 2019期間微軟自設試玩活動中有提供xCloud試玩，抱著不妨一試的心態拿上手，豈料效果出乎意料地好！

xCloud和PS4的Remote play不同之處在於，Remote play其實是將你家中PS4的遊戲畫面投射到你的手機或平板上，是「遙距玩自己部PS4」；而xCloud則是真正的串流遊戲服務，所有運算都在微軟伺服器端進行，玩家也不需要擁有xBox，只要登記xCloud服務，就可以在手機或平板上面玩到xBox的遊戲。

多人齊玩Xbox串流遊戲服務xCloud，感覺極之流暢。

講到雲端遊戲一定是想到延遲（Lantency / lag機 / 疾機）問題，但就我在現場試玩後，只能說一個字「勁」。試玩機台提供了Halo、Hellblade: Senua's Sacrifice、Forza等六個不同類型的遊戲，但不論是哪個遊戲都極之流暢，完全感覺不到任何延遲；所有指令、按鍵輸入後都馬上有回應。就連在賽車遊戲中稍為輕按方向鍵微調方，也能完美重現家用機一般的手感，可以說感覺就像是拿著手掣打Xbox一樣全無分別，除了畫面顯示在手機上之外。

不過用手機玩console遊戲，屏幕始終是有點太小了，用平板來玩可能會比較好。但無論如何，這個流暢度實在令人驚訝；唯獨一樣是按選單鍵時有明顯延遲（大概半秒後選單才會彈出來）,不知道是技術問題還是自己錯覺。

當然，能夠達到如此效果，你可以說官方出了一點「茅招」，就是現場的機台都是用lan線轉插直插落機，網路環境肯定比4G或Wi-Fi理想。而且目前是試玩專用伺服器，不會有玩家數太多造成伺服器壓力（想想平時的PSN和星期五晚的PSN你就知道分別可以有多大了），很難期待實際推出時可以100%重現試玩表現。但換個角度看，也可以說是只要網速跟得上，xCloud就能提供如此令人驚艷的體驗。

目前只知道xCloud會在今年10月推出，但是收費模式、支援地區、遊戲陣容等均未有詳細公布。但不論如何，個人認為xCloud很有潛力，首先是不用另外購入Xbox主機，免除了許多PS4 / PC玩家不想「轉會」的心理關口；如果能配合airplay將畫面投射到電視上，更是幾乎和Xbox沒有分別了，而且還不用自己買主機和遊戲。當然，這還得看實際出來時收費和遊戲陣容如何，期待Microsoft進一步公布吧！