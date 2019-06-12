【E3 2019】FF8 Remastered HD高清版 仍會聽到王菲Eyes on me 嗎

遊戲動漫
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【Final Fantasy VIII remastered】1999年推出的《最終幻想8／FFVIII》進入20周年，終被安排HD高清化，當年十多歲的80後玩家，不少人並非入《FF VII》入門，風格比較「MK」、故事情情搭搭的《FF VIII》才是初心。

當年《Final Fantasy VIII》成績絕對不俗的，單計PS是單平台第2高銷量的FF作品，僅次《FF7》，當時起用了超過200人團隊製作，因為技術的進步，角色可以用真正多邊型，更不必Q版化，可以完全做到野村哲也心目中的美型人設。配套亦可稱世界級，玩交響樂BGM，甚至找了香港的天后王菲唱主題曲《Eyes On Me》，是Square黃金時代的證明。

當年未有宇多田光唱《Kingdom Hearts》，找香港天后歌手王菲主唱完場曲《Eyes On Me》，黃金信和日日播，作為香港人覺得好威威。今次新預告卻未聽到這首神曲，令人擔心會不會因為版權問題，無法收錄在HD版內。

很多人不明白，為何《FFVII》玩未來科幻＋反烏托邦風格，為何第8集跳了去玩偶像愛情肥皂劇？baby，因為1997年同時有一部人類史上最chok最浪漫電影《鐵達尼號》面世喔！這種「You Jump, I Jump.」的純愛故事根本是「冇得輸」，遊戲中甚至有歌劇情節（雖然FF6已玩過），十級「冧女」，也令FF系列門鑑降低，吸引非RPG機迷試玩。

主角Squall被認為有Glay主音Teru的影子，所以FF8在機迷心中地位不高，他的人氣卻一直高企。

女主Riona，有人認為她很像松隆子，其冷背心短裙造型實在太易扮，在cosplay界大熱。

Squall的武器是刀槍合一的Gunblade，cosplay時要在額頭畫條刀疤，很chok。

FF8主角男型女索，主角Squall被認為有Glay主音Teru的影子，男生都想畫條刀疤、拿把Gunblade；而女主Riona冷背心短裙造型實在太易扮，在cosplay界大熱（但同時其實Cos的水準也相當參差），整體非常具人氣，不過很多遊戲迷認為FF8的成功，引至FF系列整體走向MK和chok style，評價當然不及FF7。但筆者個人其實也很喜歡這集，終於等到它推出高清版，頗為高興。

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