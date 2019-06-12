E3 19：PC Engine mini推出！日美歐版不同款、惡魔城等名作收錄

【PC Engine mini】80年代遊戲界代表之一，PC Engine都決定推出懷舊迷你遊戲機「PC Engine mini／TurboGrafx-16 mini」，收錄不少當年名作，如《Super Star Solidier》、《PC原人》、《新冒險島》等，甚至連PC Engine CD遊戲《惡魔城 血之輪廻》都有收錄！最重要是日、美及歐版外型跟足當年主機設計，相信一班舊遊戲迷又要大破慳囊「全部要晒」！

於1987年由NEC與Hudson soft合作推出的8bits遊戲機PC Engine，與當年的任天堂紅白機、Sega Mark III等遊戲機分庭抗禮，而且當年機能比其他機種出眾，頗受機迷歡迎。只可惜當年香港「翻版遊戲」充斥市場，PC Engine難以製作「翻版卡帶」，以及遊戲、主機都頗為昂貴（當年主機連CD Rom賣近4千幾5千蚊，以當年物價來說真的很驚人），相信香港不多機遊玩過接觸過。就算擁有過的，大都是「非富則貴」的家庭。早於2000年Hudson已被Konami併購為子公司，而2014年更已消滅了「Hudson品牌」，但估不到現在Konami竟然趕懷舊潮流的「尾班車」，將曾經光輝一時的PC Engine遊戲機再度「迷你化」推出。

PC Engine mini 日美歐版不同經典外型設計（Konami）

當然，PC Engine mini並不可以玩當年的Hu card（有點像信用卡的遊戲卡），但如其他懷舊主機一樣將會內藏大量舊作。暫時日版、美版及歐版分別推出不同外型的版本，日版就是最傳統「白色」機身的「PC Engine mini」、歐版則是後來加入AV輸出的灰色機身「PC Engine Core Grafx mini」、美版則是香港人較少看過「長條型」的「TurboGrafx-16 mini」（當年只在美國市場推出）。而手掣亦都會跟原本主機的款式設計，亦即是代表歐美版的手掣附有「連射功能」，而日版白色最元祖PC Engine的版本則沒有。

PC Engine經典再臨（Konami）

日、歐、美版PC Engine mini主機設計（按下圖放大）

+ 8 + 7 + 6

暫時公布所知，日版與歐美版收錄遊戲有點不同：（以下遊戲圖片可按圖放大）

日版有《超級星際戰士》（Super Star Soldier／スーパースターソルジャー）、《THE 功夫》、《PC原人》、《迷宮探險家》（Dungeon Explorer／ダンジョンエクスプローラー），而CD遊戲則有《惡魔城 X：血之輪迴》（悪魔城ドラキュラX 血の輪廻）及《伊蘇 1 & 2》（イース I・II）

《惡魔城 X：血之輪迴》（日版收錄）

《Super Star Soldier》（日版收錄）

《PC原人》（日版收錄）

《The功夫》（日版收錄）

《Dungeon Explorer》（日／歐／美版收錄）

《伊蘇 1 & 2》（日／歐／美版收錄）

日版收錄遊戲（Konami）

歐、美版則有四款不同，收錄《R-TYPE》、《新冒險島》（New Adventure Island）、《最後忍道》（Ninja Spirit）、《異形衝擊》（Alien Crash）、《伊蘇 1 & 2》、《迷宮探險家》。

《Alien Crash》（歐／美版收錄）

《R-TYPE》（歐／美版收錄）

《新冒險島》（歐／美版收錄）

《最後之忍道》（歐／美版收錄）

歐、美版收錄遊戲（Konami）

PC Engine mini各版本暫時只公布6款收錄遊戲，而新機將對應「即時save功能」、「4：3 classic顯示模式」，以及將會推出「5人分插器」，明顯將來會推出《五人賽車》或《Bomberman》等多人玩遊戲。售價以及推出日期未定，各位機迷唯有繼續等待後續報導。

以上遊戲圖片版權為Konami、IREM SOFTWARE、Nihon Falcom Corporation、BIGLOBE Inc.、RED