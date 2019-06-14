【E3 2019】《Journey to the Savage Planet》最新實機展示公開

PS4／Xbox One／PC 動作冒險《Journey to the Savage Planet》預定於 2020 年年初推出，最新實機展示公開。

【E3 2019】505 Games 預定於 2020 年年初在 PS4／Xbox One／PC 等平台推出，加拿大 Typhoon Studios 開發的第一人稱視點動作冒險遊戲《Journey to the Savage Planet》，官方也配合本屆 E3 電玩展開幕，公開遊戲最新實機展示讓玩家們搶先確認。

本作為一款讓玩家們化身為號稱「4th Best Interstellar Exploration Company（第四大星際探查公司）」的「Kindred Aerospace」企業工作人員，前往位於遙遠宇宙彼方的未知星球「AR-Y26」進行探索的動作冒險遊戲。玩家們需要在這座星球進行探索，針對星球裡的動植物進行分類紀錄，判斷這座星球是否適合人類居住。



而在這次官方所公開的畫面，除了有在立足點有限的懸崖地區移動的模樣之外，還有與各種這座星球裡的生物進行互動的模樣，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先來欣賞確認看看，為這場即將到來的宇宙未知冒險做下萬全準備！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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