高達再度與日本賽馬會JRA合作！阿寶馬沙再搭《00》剎那

動畫《機動戰士高達》系列與日本中央賽馬會（JRA）的新合作企劃「騎乘戰士高達JRA -BEYOND THE TURF-」11日開跑，特設網站也於當日開始營運。

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不知道在熱血甚麼的廣告（喂），但賽馬就是戰鬥，我就是JRA，不會錯的！（？）

這次以標語「BEYOND——向前跨越一切」為核心概念，飾演夏亞‧阿茲納布爾的池田秀一、飾演阿姆羅‧雷的古谷徹，以及在《機動戰士高達 00》中登場，由宮野真守飾演的剎那‧F‧塞耶，以三位角色聲線為「騎乘戰士高達JRA -BEYOND THE TURF-」做旁白的廣告將會依序公開。第一彈廣告以宮野真守擔當旁白，畫面則從《機動戰士高達》到《機動戰士高達 鐵血孤兒》等作都有出現，有許多名場面和大家熟悉的角色登場，和JRA有關的各種比賽畫面也穿插在其中。

除了宣傳廣告外，這次還將2018年曾經做過的「哈囉轉蛋」再升級，可以透過網頁轉蛋轉出上面有《機動戰士高達 00》角色的馬券，轉發到推特上還能獲得參加抽獎的資格。其他還有多數合作活動，有興趣的朋友可參考特設網站說明。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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